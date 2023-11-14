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Peugeot Traveller одновременно улучшил и ухудшил характеристики после рестайлинга

14.11.2023 107 0 0

Пока представлен только электрический посвежевший микроавтобус. Модель с базовой батареей теперь проедет меньше, тогда как у варианта с топовым аккумулятором дальнобойность, наоборот, выросла.

В октябре концерн Stellantis скопом показал обновленные коммерческие модели своих брендов. А вот пассажирские модификации представляют по отдельности. Так, неделю назад дебютировал рестайлинговый минивэн Peugeot Rifter, теперь же пришла очередь более крупного Peugeot Traveller. Как и младшая модель, модернизированный микроавтобус дебютировал в виде электрокара с приставкой «е» в названии, ведь с прошлого года французская марка продает в большинстве стран Европы исключительно «зеленые» вэны (фургоны доступны и с ДВС). Впрочем, кое-где в Старом свете до сих пор присутствуют «традиционные» машины, и впоследствии они наверняка обновятся так же, как электрические варианты.

Было — стало

Если e-Rifter после рестайлинга в плане дизайна дистанцировался от своего утилитарного брата e-Partner, то e-Traveller внешне по-прежнему повторяет фургон e-Expert. Микроавтобусу достались аналогичные новые передний бампер и фары, а вместо расположенной сверху имитации радиаторной решетки отныне полноценная заглушка. Головная оптика – с диодными секциями ходовых огней, которые должны вызывать ассоциации с когтями льва. Спереди также красуется новая эмблема Peugeot, на корме же теперь надпись с названием марки. Посвежевший e-Traveller доступен в двух вариантах длины (4,98 или 5,33 м), он может вместить до 9 человек.

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Внутри – новые руль и передняя панель, плюс приборка теперь цифровая. Кроме того, Peugeot e-Traveller обрел иную мультимедийную систему с 10-дюймовым планшетом, который «парит», тогда как у дореформенного микроавтобуса более компактный экран встроен в панель. Центральные дефлекторы обдува пришлось перенести ниже (у дорестайлинговой модели они по бокам от дисплея мультимедиа). В Пежо также заявили о том, что в салоне стало больше мест для хранения, вдобавок было улучшено качество материалов отделки. Наконец, список оборудования пополнил адаптивный круиз-контроль.

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У единственного электромотора прежние характеристики: он выдает 136 л.с. и 260 Нм. При этом объявлено, что сам двигатель – новый. Peugeot e-Traveller все так же доступен с двумя вариантами батареи – емкостью 50 или 75 кВт*ч. Паспортная дальнобойность микроавтобуса с базовым аккумулятором составляет 224 км по циклу WLTP – и это на 6 км меньше, чем может проехать дореформенный электрокар. Зато запас хода e-Traveller с батареей на 75 кВт*ч, напротив, увеличен: 350 вместо 330 км. Прирост объясняется, в том числе, внедрением новой системы рекуперативного торможения.

Точной даты старта продаж рестайлингового Peugeot e-Traveler пока нет, равно как и цен. Дореформенный электрический микроавтобус во Франции, например, сейчас стоит от 56 720 евро.

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