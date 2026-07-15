Новинки ×
  • Эксклюзив для Макрона: удлинённый DS №7 Elysee с гидропневматической подвеской

Эксклюзив для Макрона: удлинённый DS №7 Elysee с гидропневматической подвеской

15.07.2026 287 1 0
Эксклюзив для Макрона: удлинённый DS №7 Elysee с гидропневматической подвеской

Казалось бы, марка Citroen и отпочковавшаяся от неё премиальная марка DS давно отказались от гидропневматической подвески, но если большому начальству понадобится такая подвеска, то её вернут в строй. Свой второй президентский срок Эмманюэль Макрон будет доезжать с комфортом!

К очередному Дню взятия Бастилии французскому президенту Эмманюэлю Макрону подогнали очередной новый автомобиль, притом что предыдущий — DS №8 Presidential — он получил относительно недавно, в мае прошлого года.

Помнится, в свою первую инаугурацию на должность президента Макрон катался по Парижу на кроссовере DS 7 Crossback в спецверсии Presidentiel, её главное отличие от стоковой машины состояло в сдвижной матерчатой крыше — она позволила Макрону стоять в кроссовере во время поездки во весь рост и приветствовать граждан.

Позже для Макрона сделали удлинённый и бронированный DS 7 Crossback Elysee, затем его заменили на рестайлинговый DS 7 Elysee (уже без приставки Crossback), затем был вышеупомянутый DS №8 Presidential, и вот теперь французский лидер пересел на DS №7 Elysee.

Исходный серийный DS №7 справил премьеру в марте этого года — это пятиместный кроссовер на стыке классов C и D с колёсной базой в 2790 мм и габаритной длиной в 4660 мм. Для Макрона колёсную базу этой машины удлинили на 250 мм и органично перекроили пластику боковин кузова. Кузов, разумеется, бронированный, но класс бронирования в пресс-релизе не указан.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Чего прежде не было в президентских DS Макрона, так это гидропневматической подвески, и вот её, наконец, «прикрутили» к президентской машине для пущего комфорта. Технические детали засекречены, то есть непонятно, взяли эту подвеску у какого-нибудь отставного Ситроена, сделали новую или купили на стороне. Последним серийным Ситроеном с гидропневматической подвеской был среднеразмерный C5 второго поколения в кузовах седан и универсал, его производство во Франции завершилось в 2017 году.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

DS №7 Elysee окрашен в эксклюзивный синий цвет Liberty Blue, оснащён спецсигналами и креплениями для флагштоков. Салон не раскрыт из соображений секретности, но в описании значатся эксклюзивная обивка из кожи и алькантары, а передняя панель отделана шпоном из ясеня, на котором лазером выгравирован портрет Марианны (символ Французской Республики).

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

﻿Силовая установка у DS №7 Elysee стоковая, электрическая, от версии E-Tense AWD Long Range: два электромотора (передний и задний) выдают совокупно 350 л.с. Ёмкость батареи — 97,2 кВт·ч, запас хода на одной зарядке не указан, но явно меньше, чем у стандартного DS №7 E-Tense AWD Long Range (до 740 км по циклу WLTP). Динамические характеристики DS №7 Elysee не раскрыты. Стандартный DS №7 E-Tense AWD Long Range набирает первую «сотню» за 5,4 с, максимальная скорость ограничена на отметке 190 км/ч.

кроссовер Франция электромобиль новинки DS DS №7

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
15.07.2026 21:41
Nervous

Эм, немудрено, что у DS проблемы

Новые статьи

Статьи / Практика Куда течет масло и как менять клапан: все, что надо знать о соленоиде VVT Электромагнитный клапан VVT, также именуемый соленоидом VVT, является одним из основных компонентов системы изменения фаз газораспределения. Он подобен регулировщику на скоростном шоссе: ему... 672 1 0 15.07.2026
Статьи / Мнение без фильтров Удовольствие против кредита: спор, который меняет автомобили В автопроме есть один секрет, о котором не принято говорить вслух. Мы все – и журналисты, и блогеры, и производители – продолжаем жить в мире, которого больше не существует. 1258 14 1 13.07.2026
Статьи / Выбор авто 5 причин покупать и не покупать Toyota Corolla XI Как известно, у нас в России Toyota – больше, чем просто марка. Это почти религия: «Тойоты не ломаются!» А раз так, то и при выборе подержанного автомобиля стоит обратить внимание на этот бр... 4573 1 0 12.07.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 45585 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 43373 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 14166 4 2 12.03.2026
Обсуждаемое
14 Удовольствие против кредита: спор, который меняет автомобили
9 Концерн Volkswagen вдвое сократит модельный ряд и хочет закрыть заводы...
2 МЕФТ запускает общественные обсуждения изменений в регулировании такси
Новые комментарии
Change privacy settings