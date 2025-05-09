Эмманюэль Макрон получил ко Дню Победы новый автомобиль — бронированный DS N°8

Действующий президент Франции пересел с удлинённого plug-in гибридного кроссовера DS 7 Elysee на электрический кросс-лифтбек DS N°8 в спецверсии Presidential. Первый публичный выезд Эмманюэля Макронна на новой машине состоялся 8 мая, когда Европа традиционно отмечает годовщину Победы над нацизмом во Второй мировой войне

Presidential DS N°8 — уже четвёртая машина Эмманюэля Макрона на посту президента Франции, предыдущая смена состоялась летом 2022 года, тогда Макрон получил от корпорации Stellantis удлинённый plug-in гибридный кроссовер DS 7 Elysee в обновлённом кузове, две предыдущие модели тоже были спецверсиями DS 7.

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В конце прошлого года премиальный бренд DS представил новую флагманскую модель N°8 — это среднеразмерный электрический кросс-лифтбек (габаритная длина — 4834 мм, колёсная база — 2905 мм) на платформе STLA Medium, его продажи в Европе стартуют только осенью этого года, а вот Эмманюэль Макрон уже катается. Прежде французские президенты на электромобилях не ездили.

Любопытно, что в гамме DS есть более крупный plug-in гибридный седан DS 9 (габаритная длина — 4934 мм), но его производят в Китае, поэтому из имиджевых соображений Эмманюэлю Макрону DS 9 не дают. DS N°8 тоже не совсем французская машина — собирают её в Италии на заводе Stellantis в городе Мельфи, но батарея и электромоторы французского производства.

Президентский DS N°8 окрашен в тёмно-синий цвет Sapphire Blue и имеет уникальные эмблемы с цветами французского флага. В панель пердка, имитирующую радиаторную решётку, вмонтированные спецсигналы. По краям переднего бампера есть выступы для крепления флагштоков. Конкретный экземпляр Presidential DS N°8 считается парадным, поэтому в его крыше сделан большой вырез со сдвижной матерчатой накидкой и поручнем, за который президент может держаться во время езды стоя. Бронированием кузова занималась французская компания Centigon, но подробности не разглашаются.

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Салон Presidential DS N°8 также оформлен в тёмно-синих тонах, передняя панель декорирована светлыми деревянными инкрустированными панелями ручной работы. На стойках кузова и на центральном тоннеле есть текстильные плашки от Hermès с литерами RF, которые расшифровываются как République Française, то есть Французская Республика. На нижнем ярусе центрального тоннеля в передней части салона имеется пульт управления спецоборудованием.

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О силовой установке Presidential DS N°8 пресс-служба Stellantis ничего не сообщает, но можно предположить, что она топовая, двухмоторная с максимальной совокупной отдачей в 375 л.с. и 509 Нм. Стандартный DS N°8 с такой силовой установкой разгоняется до 100 км/ч за 5,4 с, максимальная скорость ограничена на отметке 190 км/ч. Ёмкость батареи у стандартного DS N°8 составляет 97,2 кВт·ч, максимальный запас хода на одной зарядке — 686 км по циклу WLTP.

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Не исключено, что по мотивам Presidential DS N°8 будет сделана серийная бронированная версия кросс-лифтбека DS N°8, как это случилось в прошлом году с кроссовером DS 7, его серийная бронированная версия получила имя Vauban в честь фортификационных сооружений (фортов и крепостей) XVII века.