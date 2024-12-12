Поедем в номера: шикарный французский кросс-лифтбек DS №8 полностью рассекречен

Французская премиальная марка DS, принадлежащая корпорации Stellantis, представила новую флагманскую модель — кросс-лифтбек №8, он будет предлагаться только с электрическими силовыми установками, продажи начнутся в середине 2025 года.

Справивший сегодня мировую премьеру кросс-лифтбек открывает новый, номерной модельный ряд марки DS — интеграция символа № в названия моделей должна подчеркнуть принадлежность моделей DS к лучшим представителям мира французского шика, например, к парфюмерной линейке Chanel. Духи Chanel №5 знают во всём мире, чего нельзя сказать про марку DS: за десять лет, прошедших с момента её отделения от Citroen, она так и не смогла как следует раскрутиться. Китайская карьера DS откровенно не удалась, продажи на данный момент фактически остановлены. В Европе, по данным ACEA (Европейская ассоциация автопроизводителей), с января по октябрь этого года реализовано 31 965 автомобилей марки DS (-25% по сравнению с АППГ).

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Кросс-лифтбек DS №8 позиционируется как новый флагман марки, его габаритная длина составляет 4,82 м, ширина — 1,9 м, высота — 1,58 м, колёсная база — 2,9 м, дорожный просвет — 155 мм, штатные колёса — 19-, 20- либо 21-дюймовые. Между тем в гамме DS есть более крупный седан DS 9 (габаритная длина — 4933 мм), но его производят в Китае, о чём представители марки DS очень не любят говорить вслух. DS №8 будут выпускать на заводе Stellantis в Мельфи (Италия), о чём тоже в пресс-релизе не упомянуто. Зато подчёркивается, что батарея и электромоторы для DS №8 производятся во Франции на дочерних предприятиях Stellantis.

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В основе DS №8 лежит модульная платформа STLA Medium, на которой ранее вышли новые Peugeot 3008, Peugeot 500﻿8 и Opel Grandland. Особо подчёркивается тщательно проработанная аэродинамика кросс-лифтбека (с х = 0,24), благодаря которой он имеет один из лучших в классе показателей запаса хода на одной зарядке. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая многорычажная. В стандартное оснащение входят адаптивные амортизаторы, характеристики которых меняются на основе показаний с фронтальной камеры: грубо говоря, камера засекла кочку, и подвеска заранее стала помягче.

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По части дизайна экстерьера DS №8 напоминает концепт DS Aero Sport Lounge образца 2020 года, а интерьер выполнен в духе прошлогоднего манифеста, но всё-таки в плане декора салон DS №8 менее вычурный. На минималистичной передней панели разместились 10,25-дюймовый приборный и 16-дюймовый мультимедийный экраны, приборный экран работает в тандеме с проектором дополненной реальности на лобовом стекле. Топовая 690-ваттная аудиосистема Focal насчитывает 14 громкоговорителей. Передние кресла с интегральными подголовниками оснащены подогревом, вентиляцией и массажёрами. В отделке широко используется вторсырьё, но кожа пока натуральная. Объём багажника — 620 л, его крышка снабжена электроприводом и поднимается на высоту до 185 см.

Платформа STLA Medium рассчитана в том числе на модели с ДВС, но для DS №8 они не заявлены, все силовые установки электрические, 400-вольтовые. Базовая версия FWD имеет батарею ёмкостью 74 кВт·ч и единственный электромотор на передней оси, его пиковая отдача — 260 л.с. и 343 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 7,7 с, максимальная скорость всех версий ограничена на отметке 190 км/ч. На одной зарядке базовая версия FWD может проехать 572 км по циклу WLTP.

Средняя версия FWD Long Range оснащена батареей ёмкостью 97,2 кВт·ч, а пиковая мощность единственного электромотора на передней оси увеличена до 280 л.с., разгон до 100 км/ч занимает 7,8 с, запас хода на одной зарядке — 750 км.

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Топовая полноприводная версия также оснащена батареей ёмкостью 97,2 кВт·ч, максимальная совокупная отдача двух электромоторов составляет 375 л.с. и 509 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 5,4 с, запас хода на одной зарядке — 686 км.

Максимальная мощность зарядки батареи у всех версий — 160 кВт, это немного по современным меркам, особенно для премиального бренда. Снаряженная масса DS №8 — от 2132 до 2289 кг в зависимости от модификации, допустимая масса буксируемого прицепа — от 1460 до 1600 кг.

В Европе приём заказов на DS №8 начнётся в январе, полноценные продажи — в середине 2025 года, цены пока не объявлены, но ясно, что будет дорого и что большим спросом DS №8 пользоваться не будет, так как на рынке много конкурентов с более впечатляющими техническими характеристиками, а на одном французском шике кассу, увы, не сделаешь, всё-таки автомобиль — это не парфюм и не кожаная сумка.