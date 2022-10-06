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  • Так и не сумевший подобраться к «немцам» роскошный седан DS 9 обрёл лимитированную версию

Так и не сумевший подобраться к «немцам» роскошный седан DS 9 обрёл лимитированную версию

06.10.2022 293 1 0

От прочих исполнений новый вариант отличился отделкой интерьера, плюс ему положено оборудование от топ-версии. Особая «четырехдверка» предложена только в виде гибрида.

 

Дорогой седан DS 9 длиной 4933 мм дебютировал в 2020 году, он построен на платформе EMP2, на которой базируются и другие модели концерна Stellantis, включая паркетник DS 7 и актуальный Peugeot 508. Производство «четырехдверки» налажено в Китае, оттуда ее также поставляют в Европу. «Девятка» считается французским ответом BMW 5 Series и Mercedes-Benz E-Class, но она даже близко не смогла приблизиться к «немцам» — спросом флагманская легковушка DS не пользуется. Так, согласно статистике CarSalesBase, в 2021-м в Старом Свете было реализовано лишь 1778 автомобилей DS 9, не лучше обстоят дела и в Китае – 1831 экземпляр. Для сравнения, «пятерка» BMW в прошлом году разошлась по Европе тиражом почти 53 000 экземпляров. И все же DS от седана не отказывается: для европейцев подготовлена новая версия Opera Premiere. Это исполнение объявлено лимитированным, но сколько всего таких машин выпустят – не уточняется.

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Спецверсия создана на базе «промежуточной» комплектации Rivoli+ с добавлением оборудования топового варианта Opera. Особенности DS 9 Opera Premiere – таблички с названием новой версии на передних дверях, обитые светло-серой кожей Nappa кресла, аналогичная отделка на передней панели и картах дверей, вдобавок потолок отделан серой алькантарой. А еще кузов такого автомобиля впервые может быть окрашен в цвет Whisper (темно-фиолетовый).

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В арсенале DS 9 Opera Premiere также значатся активная пружинная подвеска (дорогу перед машиной сканирует камера, на основании ее данных меняется жесткость амортизаторов), система ночного видения, адаптивный круиз-контроль с системой удержания в полосе движения. Все кресла имеют подогрев, вентиляцию и функцию массажа.

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В Европе особый седан бывает только в виде подзаряжаемого гибрида E-Tense. Базовая установка – это бензиновая «турбочетверка» 1.6 PureTech, встроенный в восьмиступенчатый «автомат» электромотор и батарея емкостью 15,6 кВт*ч; совокупная отдача такой «девятки» – 250 л.с. У полноприводного гибрида на задней оси установлен отдельный электромотор, суммарная мощность системы – 360 л.с. К слову, топовый гибридный седан разгоняется до «сотни» за 5,6 секунды.

Во Франции за DS 9 Opera Premiere E-Tense 250 просят 76 800 евро, цена спецверсии с установкой E-Tense 4x4 360 – 86 650 евро.

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1 комментарий
06.10.2022 17:43
altersin

турбочетверка 1.6

считается французским ответом BMW 5 Series и Mercedes-Benz E-Class

Уносите этот мертворожденный "ответ"

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