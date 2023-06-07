Французский шик завтрашнего дня: марка DS показала салон-манифест будущих моделей

Марки, принадлежащие корпорации Stellantis, в последнее время наперегонки друг с другом соревнуются в оригинальности интерьерных решений будущих моделей — это очень здорово и интересно, это значит, что разноимённые новинки не будут лишь слегка перелицованными копиями друг друга, у каждой марки есть своя история и своё представление о стиле, даже у DS — самой молодой марки в коллекции Stellantis.

DS, напомним, откололась от материнской марки Citroen в 2014 году, чтобы стать самостоятельным брендом, сегодня DS входит в премиальный пул вместе с Alfa Romeo и Lancia (принадлежащая Stellantis марка Maserati — это, к слову, уже лакшери-сегмент, а не премиум). Пока что DS не добилась заметного успеха на рынке и остаётся нишевым французским брендом, о существовании которого даже не все знают. В будущем DS, как впрочем и другие марки Stellantis, должна усилить самоидентификацию и стать более привлекательной. Как это будет выглядеть, показывает концепт-манифест интерьера DS M.i. 21.



В отличие от просто концептов, которые не всегда предваряют серийные новинки и могут быть просто фантазией дизайнеров, манифест имеет чёткую связь с грядущей реальностью — это своего рода рабочий инструмент (в данном случае посадочный макет), на котором отрабатывается архитектура интерьеров будущих моделей. В пресс-релизе сказано, что предложенные в M.i. 21 решения мы увидим в серийных электромобилях DS в ближайшие пять лет.

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DS M.i. 21 развивает некоторые идеи, впервые показанные на концепте DS Aero Sport Lounge образца 2020 года. В частности DS не хочет перегружать салоны своих машин экранами, так как в выключенном виде они представляют собой большие чёрные пятна, которые сильно снижают эстетическую привлекательность и чувство уюта салона. Тонкая панорамная передняя панель в DS M.i. 21 разделена на три секции: традиционными экранами являются боковые маленькие секции, а большая центральная часть представляет своего рода комод с ящиками для хранения вещей и стильной текстурированной отделкой, на которую проецируется изображение. Когда проектор не работает, панель не кажется чёрным пятном и воспринимается просто как мебель в уютной гостиной. В ступицу руля встроен ещё один маленький, приборный экран.



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В DS M.i. 21 нет центрального тоннеля — это сделано, чтобы усилить ощущение простора. С этой же целью прозрачным сделан нарост-манипулятор на центральном подлокотнике. Огромные круги в дверных картах — это не динамики аудиосистемы, как может показаться на первый взгляд, а просто декоративные панели, которые можно заменять — различные варианты их оформления разработаны совместно с лучшими французскими домами моды. Контур дверных кругов можно будет увидеть даже снаружи благодаря светодиодной подсветке.



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Свет в салоне — очень замысловатый, адаптивный, создающий интимную атмосферу, как в театральной ложе. Отделка сидений со складками тоже напоминает о театре. Складки — это не только элемент дизайна, но и задел на более отдалённое будущее, когда владельцам электромобилей DS станет доступно полностью автономное вождение и кресла можно будет удлинять и превращать в лежаки и кровати, для чего потребуется буквально растягивать обивку. Аудиосистема в DS M.i. 21 редуцирована до подвесной колонки под передней панелью, корпус колонки выполнен прозрачным, чтобы можно было видеть её изящную техническую начинку.



Концепт-манифест DS M.i. 21 выставлен на открывшейся сегодня в Париже международной биеннале ремесел и дизайна. Структурные и отделочные материалы максимально экологичные, в них широко используется вторсырье и смолы натурального происхождения — нечто подобное мы уже видели в концепте интерьера будущего от британской дизайн-студии Callum.

