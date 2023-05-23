Концепткар ×
  • Fiat показал интерьер будущих моделей: возврат к эстетике конструктивизма

Fiat показал интерьер будущих моделей: возврат к эстетике конструктивизма

23.05.2023 117 0 0

Марка Fiat, входящая в состав корпорации Stellantis, отмечает 100-летие легендарного завода в Линготто (один из районов Турина) — элементы его архитектуры мы увидим в интерьерах новых массовых моделей Fiat.

Завод в Линготто был построен в 1923 году и на тот момент считался вторым по величине автомобильным заводом в мире после предприятия Ford River Rouge в американском штате Мичиган, а в историю он вошёл главным образом как хрестоматийный пример авангарда и конструктивизма в промышленной архитектуре. На крыше пятиэтажного здания разместился овальный тестовый трек с профилированными виражами, ставший визитной карточкой предприятия. К началу 80-х завод устарел, в 1982-м его закрыли и постепенно превратили в своеобразный дом культуры Fiat: сегодня в гигантском здании в Линготто расположены концертные залы, рестораны, картинная галерея, отель, торговый центр и другие общественные пространства. Последний апгрейд комплекса был затеян в 2021 году: сохранившийся на крыше трек превратили в крупнейший в Европе висячий сад, его открытие состоялось буквально на днях.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Овальный трек на крыше и общая архитектура бывшего завода в Линготто стали источником вдохновения для дизайнеров Fiat при создании интерьеров массовых моделей ближайшего будущего. Новая концепция интерьера была презентована вчера лично гендиректором Fiat Оливье Франсуа, он пообещал, что уже в следующем году мы увидим предложенные в концепте идеи на одной из новых серийных моделей Fiat. О какой именно модели идёт речь, глава итальянской марки не уточнил, но вариантов немного — это либо хэтчбек Panda следующего поколения либо новый Fiat Topolino, оба, разумеется, полностью электрические.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

На представленных рендерах мы видим очень лаконичную переднюю панель, в верхней части которой находится растянутая на всю ширину салона овальная полка-корзина, напоминающая тестовый трек на крыше завода в Линготто. В центре этого «трека» установлен прямоугольный экран мультимедийной системы. Выдвижной столик под панелью и руль тоже имеют овальную форму. В руль интегрированы щиток приборов и селектор режимов силовой установки. Кресла напоминают пляжные гамаки, их каркасы, судя по всему, изготовлены из вторсырья, а цилиндрические подголовники — это аудиоколонки.

Ещё один рендер показывает условный кузов хэтчбека с панорамной пиксельной светотехникой, напоминающей окна завода в Линготто, — это решение, скорее всего, тоже будет применено на новых серийных моделях Fiat. В общем, будет просто, стильно и элегантно. Помнится, по такому же рецепту был сделан революционный для своего времени (начало 80-х) Fiat Panda первого поколения, и вот теперь будет нечто похожее, только с ещё более глубоким историческим контекстом.

Кстати, судя по промо-ролику с участием Оливье Франсуа, нас в ближайшее время ожидает смена логотипа Fiat, а именно возврат к наклонным палочкам вместо актуальной круглой эмблемы с красной сердцевиной.

Добавим, что к 2030 году Fiat намерен в Европе полностью переключиться на электромобили.

концепты электромобиль новинки концепткар FIAT

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Обзор На стыке двух миров: первое знакомство с гибридным кроссовером Skywell HT-i Может ли большой кроссовер весом под две тонны проехать 1000 км на одном баке горючего, если объем этого бака составляет 60 литров? Достаточно ли мотора объемом 1,5 литра и мощностью чуть бо... 319 0 0 23.05.2023
Статьи / Популярные вопросы Реверсивное движение: как оно работает и что будет, если выехать под красный сигнал Мы разбирались в том, что грозит за проезд на красный сигнал светофора и за пересечение сплошной линии разметки, в том числе в ситуации, когда водитель не успел завершить обгон. Сегодня ж... 260 0 0 22.05.2023
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Renault Megane III «Идеальный семейный автомобиль»; «вообще не годится на роль семейной машины»; «водить его – сплошное удовольствие»; «на трассе – какой-то ужас»; «можно проехать полторы тысячи километров и н... 2524 10 2 21.05.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 12641 8 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Наппа, блокировки и танковый разворот: тест-драйв внедорожника Tank 300 Горная Хакасия, массив Сундуки. Крутой подъем и колея с глубокими промоинами, ведущая на вершину. Кажется, будет трудно – ведь в каждой такой промоине автомобиль попадает на диагональное выв... 7715 12 4 02.03.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Любовь по инструкции: тест-драйв ГАЗ Соболь NN Соболь NN ждали долго. Появилась ГАЗель NEXT – а Соболя NEXT нет. Вышла ГАЗель NN – а Соболя NN не видно. Вроде и отличий между ГАЗелью и Соболем не так уж много, можно было бы построить его... 6519 0 1278 03.03.2023
Change privacy settings