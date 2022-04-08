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  • Возвращение «мышонка»: Fiat возродит модель Topolino в виде дешёвого электромобиля

Возвращение «мышонка»: Fiat возродит модель Topolino в виде дешёвого электромобиля

08.04.2022 106 0 0

Компания Fiat хочет вернуть в оборот забытое имя Topolino и наречь им младшую электрическую модель на базе Citroen Ami.

 

Оригинальный Fiat 500 Topolino (его имя в переводе с итальянского означает «мышонок») был разработан в середине 30-х годов прошлого века и в 1936 году встал на конвейер легендарного завода в Линготто (один из районов Турина), индустриального шедевра с испытательным треком на крыше. Здание завода и трек существуют по сей день, но уже как своеобразный дом культуры Fiat, причём скоро его ждёт апгрейд: комплекс получит крупнейшие в Европе висячие сады, как символ «озеленения» марки Fiat (с 2027 года она будет продавать в Европе исключительно электромобили).

Сборка Fiat 500 Topolino

Topolino в свою очередь стал символом массовой автомобилизации Италии, недорогая двухместная модель была одной из самых маленьких в то время (габаритная длина — менее 3,3 м, колёсная база — 2 м). Topolino имел рамную конструкцию и классическую компоновку, но с особенностями: 569-кубовый двигатель располагался перед передней осью, а радиатор водяного охлаждения устанавливался за ним со смещением вверх — получалась как бы ступенька, которая позволила сделать капот покатым и добиться хороших аэродинамических характеристик кузова. Topolino предлагался с закрытым кузовом типа двухдверный седан, в версии со складной матерчатой крышей, а также в виде фургончика и универсала с удлинённой кормой. Производство Topolino завершилось в 1955 году, на смену «мышонку» пришёл Fiat 600 с более передовой, как тогда считали, заднемоторной компоновкой.

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Теперь руководство корпорации Stellantis, в состав которого входит марка Fiat, решило извлечь из архива имя Topolino — им нарекут итальянского клона двухместного электрического квадрицикла Citroen Ami. По данным издания Automotive News Europe, новый Topolino уже показали избранным дилерам, выход на рынок запланирован на 2023 год.

Citroen Ami
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Citroen Ami
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Citroen Ami
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Citroen Ami
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Напомним, что Citroen Ami дебютировал в 2020 году и позиционируется как самая дешёвая модель в линейке французской марки: актуальная цена во Франции начинается от 7390 евро, но платить полную цену не обязательно, можно взять Ami по подписке (предусмотрены несколько тарифных планов). Поскольку Ami сертифицирован как квадрицикл, на него не распространяются автомобильные нормы безопасности, Ami буквально пустой, как барабан, а за руль можно садится подросткам старше 14 лет. Максимальная скорость ограничена на уровне 45 км/ч. Электромоторчик выдаёт всего 8 л.с. (у довоенного Topolino, кстати, было 13 л.с.). Полного заряда батареи ёмкостью 5,5 кВт·ч хватит на 75 км пробега по циклу WLTP. Габаритная длина — 2,41 м.

Opel Rocks-e Kargo

У Citroen Ami есть коммерческая версия Cargo с ящиком вместо пассажирского сиденья, прототип кросс-версии, которая, возможно, станет серийной, и клон в лице немецкого Opel Rocks-e, у которого тоже недавно появилась «грузовая» версия — Kargo. Но если Opel Rocks-e — это типичный продукт бэдж-инжиниринга, то новый Fiat Topolino, по словам дилеров, получит заметно видоизменённый и более утончённый дизайн. Также у Topolino будет «эксклюзивная» версия со складной мягкой крышей, которой нет у Citroen и Opel. В общем, Topolino, судя по всему, будет самым интересным в корпоративном семействе «квадриков» и, вероятно, самым дорогим, но при этом в любом случае окажется самой доступной моделью в линейке Fiat.

В прошлом году, по данным Automotive News Europe, Citroen Ami разошёлся в Европе тиражом более 9000 экземпляров, а в этом году Citroen хочет продать 15 000 Ami (план на 2022 год по Opel Rocks-e — 5000 шт.). Выпускаются «квадрики» в Марокко на заводе Stellantis в городе Кенитра, его мощность в следующем году под запуск Topolino будет увеличена вдвое, до 40 000 машин в год.

слухи электромобиль новинки FIAT

 

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