Для детей от 14 до 77 лет: Citroen представил крошечный кроссовер My Ami Buggy

Дебютировавший в прошлом году бюджетный двухместный электрокар Citroen Ami уже получил несколько неофициальных оффроудных конверсий в Сети, а теперь и сама французская компания превратила его в «джипчик», точнее в пляжное багги с большим количеством навесных аксессуаров.

Ami — самая дешёвая модель в линейке Citroen: базовая версия Ami Ami стоит сейчас во Франции 6990 евро, а за топовую комплектацию Vibe нужно отдать 8350 евро. В качестве альтернативы рознице предлагаются различные варианты подписок, которые очень подходят тинейджерам. Дело в том, что Ami — не полноценный автомобиль, а тихоходный электрический квадрицикл (максимальная скорость ограничена на уровне 45 км/ч), во Франции им можно управлять с 14 лет, в Германии — с 15 лет. Электромотор мощностью 6 кВт (8 л.с.) питается от батареи ёмкостью 5,5 кВт·ч, которую можно полностью зарядить от бытовой примерно за 3,5 часа, запас хода на одной зарядке — около 75 км.

В мае этого года Citroen Ami обзавёлся коммерческой версией Cargo с грузовым отсеком вместо единственного пассажирского места, в августе у Ami появился немецкий клон — Opel Rocks-e, и вот теперь намечено очередное, кроссоверное расширение семейства — My Ami Buggy.



My Ami Buggy представлен сегодня в статусе концепта, но его детальная проработка и нехитрая амуниция вполне позволяют предположить, что конверсия будет выпущена хотя бы ограниченным тиражом. С 2016 по 2019 год в гамме Citroen уже был прогулочный электрический кроссовер E-Mehari, а сейчас ниша пустует. Бензиновый пляжный внедорожник Mehari, созданный на базе легендарного 2CV в конце 60-х, тоже считается идейным предшественником и показан на одной из промо-фотографий.



От обычного Ami кросс-версия отличается расширенной колеёй и «зубастыми» высокопрофильными колёсами, пригодными для движения по мягким грунтам. В «скорлупку» кузова вставлены расширители колёсных арок, пухлые пороги и кенгурятник. Фары и фонари снабжены защитные сетками, на крыше установлено некое подобие экспедиционного багажника с полноразмерной запаской, светодиодной «люстрой» спереди во всю ширину кузова и спойлером в задней части. Над лобовым стеклом смонтирован солнцезащитный козырёк. Вместо дверей — низенькие калитки-авоськи, внутрь которых ставятся специальные дорожные саквояжи. Зеркала заднего вида переехали в освободившиеся верхние дверные петли/замки. На случай дождя имеются прозрачные клеенки на молниях.



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В салоне предусмотренные напечатанные на 3D-принтере навесные подстаканники и крепления для гаджетов. На ступицу руля крепится съёмная поясная сумка (подушек безопасности у Ami нет). В ногах у пассажира — рюкзак и крепление для него. Подушки сидений с адаптивным пеноматериалом в два раза толще, чем у обычного Ami (70 мм против 35 мм), для пущей мягкости при езде по кочкам.



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My Ami Buggy подаётся как призыв к беззаботному отдыху «для детей от 14 до 77 лет» (намёк на то, что простые человеческие радости должны быть доступны в любом возрасте) и как объект рождественский желаний — ещё один намёк на то, что машинка, возможно, станет серийной.

