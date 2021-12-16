Концепткар ×
  • Для детей от 14 до 77 лет: Citroen представил крошечный кроссовер My Ami Buggy

Для детей от 14 до 77 лет: Citroen представил крошечный кроссовер My Ami Buggy

16.12.2021 203 1 0

Дебютировавший в прошлом году бюджетный двухместный электрокар Citroen Ami уже получил несколько неофициальных оффроудных конверсий в Сети, а теперь и сама французская компания превратила его в «джипчик», точнее в пляжное багги с большим количеством навесных аксессуаров.

 

Ami — самая дешёвая модель в линейке Citroen: базовая версия Ami Ami стоит сейчас во Франции 6990 евро, а за топовую комплектацию Vibe нужно отдать 8350 евро. В качестве альтернативы рознице предлагаются различные варианты подписок, которые очень подходят тинейджерам. Дело в том, что Ami — не полноценный автомобиль, а тихоходный электрический квадрицикл (максимальная скорость ограничена на уровне 45 км/ч), во Франции им можно управлять с 14 лет, в Германии — с 15 лет. Электромотор мощностью 6 кВт (8 л.с.) питается от батареи ёмкостью 5,5 кВт·ч, которую можно полностью зарядить от бытовой примерно за 3,5 часа, запас хода на одной зарядке — около 75 км.

В мае этого года Citroen Ami обзавёлся коммерческой версией Cargo с грузовым отсеком вместо единственного пассажирского места, в августе у Ami появился немецкий клон — Opel Rocks-e, и вот теперь намечено очередное, кроссоверное расширение семейства — My Ami Buggy.

My Ami Buggy представлен сегодня в статусе концепта, но его детальная проработка и нехитрая амуниция вполне позволяют предположить, что конверсия будет выпущена хотя бы ограниченным тиражом. С 2016 по 2019 год в гамме Citroen уже был прогулочный электрический кроссовер E-Mehari, а сейчас ниша пустует. Бензиновый пляжный внедорожник Mehari, созданный на базе легендарного 2CV в конце 60-х, тоже считается идейным предшественником и показан на одной из промо-фотографий.

От обычного Ami кросс-версия отличается расширенной колеёй и «зубастыми» высокопрофильными колёсами, пригодными для движения по мягким грунтам. В «скорлупку» кузова вставлены расширители колёсных арок, пухлые пороги и кенгурятник. Фары и фонари снабжены защитные сетками, на крыше установлено некое подобие экспедиционного багажника с полноразмерной запаской, светодиодной «люстрой» спереди во всю ширину кузова и спойлером в задней части. Над лобовым стеклом смонтирован солнцезащитный козырёк. Вместо дверей — низенькие калитки-авоськи, внутрь которых ставятся специальные дорожные саквояжи. Зеркала заднего вида переехали в освободившиеся верхние дверные петли/замки. На случай дождя имеются прозрачные клеенки на молниях.

1 / 2
2 / 2

В салоне предусмотренные напечатанные на 3D-принтере навесные подстаканники и крепления для гаджетов. На ступицу руля крепится съёмная поясная сумка (подушек безопасности у Ami нет). В ногах у пассажира — рюкзак и крепление для него. Подушки сидений с адаптивным пеноматериалом в два раза толще, чем у обычного Ami (70 мм против 35 мм), для пущей мягкости при езде по кочкам.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

My Ami Buggy подаётся как призыв к беззаботному отдыху «для детей от 14 до 77 лет» (намёк на то, что простые человеческие радости должны быть доступны в любом возрасте) и как объект рождественский желаний — ещё один намёк на то, что машинка, возможно, станет серийной.

кроссовер концепты электромобиль новинки концепткар Citroen Citroen Ami

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
16.12.2021 20:36
Nervous

Я хоть и поклонник марки, но не до такой степени

Новые статьи

Статьи / Интересно Тонированный приемник, противоугонный болт и зеркало с часами: необычные советские аксессуары Давненько мы не совершали ретро-экскурсов и тестирования «капсул времени»! Пора снова прогуляться во времена, когда автомобильные аксессуары были редкими и дефицитными товарами, поймать кото... 513 1 0 16.12.2021
Статьи / Технологии Водород, метан или улучшенный бензин: чем заправляемся сегодня и на чем будем ездить завтра Отвечаем на вопросы читателей, что такое современное моторное топливо и что влияет на его качество 238 0 1 16.12.2021
Статьи / Авто с пробегом Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов Пассаты поколений В6 и В7 – это последние, которые оказались в России сравнительно массовыми. Дальше эта модель стала слишком дорогой для типичного клиента Фольксвагена и слишком «неродовито... 3304 10 1 15.12.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв V12, подруливающая задняя ось и полмашины запчастей: опыт владения BMW 850 CSi Этой «баварской Феррари», сделанной в первую очередь для рынка США, не повезло появиться на свет во время рецессии, вызванной войной в Персидском заливе и колебаниями нефтяных цен. В какой-т... 18430 10 3 29.07.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Уходящий и приходящий, шумный и тихий, вялый и бодрый: Honda CR-V против Opel Grandland X Кроме того, что оба этих автомобиля – импортные кроссоверы, общего у них нет вообще ничего. Почему бы не столкнуть лбами принципиально разные конструкторские школы, дизайнерский подход и фил... 17263 11 5 12.08.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Чёрный хром против ржавчины, идеальная АКП и маловато клиренса: тест нового Chevrolet Tahoe Настал праздник на улочке, на которой живут немногочисленные поклонники Больших Американских Внедорожников: в Россию приехали новые Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. И если раньше это был... 16255 3 3 21.07.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings