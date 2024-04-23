Кроссовер Opel Grandland подрос в новом поколении и получил необычные интерьерные фишки

Кроссовер Opel Grandland на французской «тележке» EMP2 дебютировал в 2017 году. Тогда у модели еще была буква X в названии, от «икса» она избавилась после рестайлинга, который провели в 2021-м. Паркетник является флагманом бренда, но успехи в Европе довольно скромные, по итогам 2023-го он не смог попасть даже в ТОП-50 бестселлеров «старосветского» рынка: по данным Dataforce, реализовано чуть более 44 000 единиц. Для сравнения, родственный Peugeot 3008 за тот же период разошелся тиражом свыше 95 000 экземпляров. И вот представлен Opel Grandland второго поколения.

Было — стало

Следом за Peugeot 3008 и Peugeot 5008 кроссовер переехал на платформу STLA Medium концерна Stellantis. При этом Grandland заметно подрос. Длина «второго» паркетника равна 4650 мм, что на 173 мм больше, чем у предшественника. Ширина новинки – 1905 мм (+49 мм), высота – 1660 мм (+51 мм). А колесная база увеличилась на 109 мм до 2784 мм. Если же сравнивать с соплатформенными «французами», то по своим габаритам «немец» расположился между ними: длина свежего Peugeot 3008 – 4542 мм, расстояние между осями – 2739 мм; показатели нового Peugeot 5008 – 4790 и 2901 мм соответственно.



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Дизайн Opel Grandland выполнен по мотивам прошлогоднего концепта Opel Experimental. Серийный кроссовер получил похожую матричную головную оптику, «вписанную» в фирменный элемент Vizor, который имитирует радиаторную решетку. Задние фонари тоже сделали в стиле шоу-кара, вдобавок на корме вместо эмблемы красуется светящаяся надпись с названием марки. Для паркетника предусмотрены 20-дюймовые колеса.



В салоне – усеченный руль, узкая виртуальная приборка, вытянутый же 16-дюймовый тачскрин мультимедийной системы и крохотный селектор трансмиссии. Под центральным планшетом расположены шайба и сенсорные кнопки, при этом модели оставили и физические клавиши. Боковые дефлекторы обдува встроены прямо в двери. Другая необычная фишка интерьера – элемент Pixel Box: это спрятанная под полупрозрачным стеклом с подсветкой беспроводная зарядка для смартфона. В Opel считают, что подсветка не позволит забыть телефон в машине, хотя обычная открытая площадка с этим явно справится лучше... В списке оборудования еще значатся вентиляция и массажер передних кресел, проекционный дисплей. Ну и конечно, модель имеет полный набор электронных ассистентов.

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Объем багажника нового Opel Grandland – 550 литров под полкой против 514 литров у прежнего кроссовера. Спинка заднего сиденья складывается в пропорции 40:20:40. Со сложенным вторым рядом объем грузового отсека составит 1641 литр.



О технике сама компания пока мало рассказала. Впрочем, и так понятно, что новинка унифицирована с Peugeot 3008/5008. Как бы то ни было, официально объявлено, что кроссовер Opel Grandland впервые предложат в виде полноценного электрокара (собственно, чисто «зеленый» вариант и запечатлен на всех фирменных фото). Для электрического Опеля предусмотрена батарея емкостью 98 кВт*ч, с которой он сможет проехать до 700 км по циклу WLTP. Европейские профильные медиа пишут, что такой кросс имеет электромотор мощностью «более 200 л.с.». Модель также будет доступна с гибридными установками. В строю осталась версия с бензиновым турбодвигателем 1.2 и 48-вольтовым электромотором, встроенным в шестиступенчатую роботизированную коробку (такой вариант у Grandland первого поколения появился совсем недавно). Совокупная отдача системы – 136 л.с. Кроме того, можно будет выбрать 195-сильный подзаряжаемый гибрид с турбочетверкой 1.6, электромотором и семиступенчатым «роботом».

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Производство Opel Grandland второго поколения стартует в Германии в ближайшее время. Европейские дилеры начнут принимать заказы летом текущего года, цен еще нет. Предшественник на родине марки сейчас стоит от 32 630 евро.

