«Экспериментальный» концепт Opel: полное отсутствие хрома и складное рулевое колесо

Компактный кроссовер, в основу которого ляжет представленный сегодня шоу-кар, впоследствии может добраться до конвейера. Не исключено, что он получит имя Manta.

Марка Opel и её британский аналог Vauxhall принадлежат автогиганту Stellantis. Сейчас в компании изучают дальнейшую эволюцию фирменного стиля этих брендов. Производитель создал концептуальный кроссовер Experimental, который пока что рассекретил с помощью официальных цифровых изображений, а премьера «живого» шоу-кара состоится в рамках автосалона в Мюнхене, который пройдёт в сентябре текущего года.

Концепт Opel Experimental

Ожидается, что концепт Opel Experimental по габаритам будет сравним с грядущей полностью электрической версией Opel Grandland, в основу этого кроссовера ляжет платформа STLA Medium. При этом, как отметили в компании, «экспериментальный» шоу-кар получит современную «тележку» Stellantis BEV (не исключено, что речь идёт всё о той же STLA Medium). Более подробная информация о технике, вероятно, станет известна позже.



Концепт Experimental выполнен в соответствии со следующей главой языка дизайна бренда, которой дали название «Bold and Pure» (в переводе с английского «Смелый и Чистый»). В компании считают, что оформление шоу-кара представляет собой «4D-изображение» знакомого поклонникам марки фирменного стиля Vizor.



Салон концепта Opel Experimental

Создатели подчеркнули, что при оформлении решили полностью отказаться от хрома, заменив его подсвеченными элементами. Кстати, логотип марки, расположенный в центре заглушки на месте традиционной решётки радиатора, тоже имеет подсветку. От него в стороны расходятся тонкие «лучи», очевидно, исполняющие роль дневных ходовых огней. Спортивная нижняя часть переднего бампера получила большой центральный и пару боковых воздухозаборников.



Opel Experimental, судя по официальным изображениям получил купеобразный кузов, который сужается по направлению к корме (это позволило повысить аэродинамическую эффективность). У концептуального кроссовера спереди и сзади есть аэродинамические щитки, а также активный диффузор, интегрированный в задний бампер: он может выдвигаться или прятаться в зависимости от условий вождения. В компании отметили, что всё это способствует увеличению запаса хода на одной зарядке.



Вместо традиционных наружных зеркал шоу-кар получил камеры с углом обзора 180 градусов, расположенные на стойках крыши. Панорамная крыша концепта Experimental плавно переходит в покатое заднее стекло. Фонари вторят головной оптике: они выполнены в виде расходящихся в стороны тонких полос с легкими штрихами по бокам. По центру между горизонтальными линиями располагается овал с наименованием марки.



Скетч Opel Experimental

Салон «экспериментального» концептуального кроссовера снабдили системой управления по проводам и складывающимся рулевым колесом (когда в нём нет необходимости), легкими сиденьями, получившими отделку «тканью с технологией 3D-сетки». Ещё Opel Experimental получил последнюю версию информационно-развлекательной системы Pure Panel, при этом вместо цифровых дисплеев было решено использовать проекционный экран для отображения данных. А часто используемые элементы управления отображаются на плавающей панели Pure Pad.



Скетч салона Opel Experimental

Ожидается, что концепт Opel/Vauxhall Experimental ляжет в основу серийного автомобиля брендов. Не исключено, что его роль исполнит обещанный ранее полностью электрический кроссовер, который получит имя Manta. Известно, что дебюта товарной версии новинки не стоит ждать раньше 2025 года.

