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  • Планы Opel: Manta EV появится в 2025 году, преемники Crossland и Insignia будут «зелёными»

Планы Opel: Manta EV появится в 2025 году, преемники Crossland и Insignia будут «зелёными»

04.03.2022 115 0 0

Принадлежащая автогиганту Stellantis немецкая марка намерена перейти на выпуск исключительно электромобилей в максимально короткие сроки.

 

Результаты продаж машин марки Opel и британского бренда Vauxhall в Европе снижались с 2017 года. Самым заметным оказался «минус», зафиксированный по итогам «ковидного» 2020 года: тогда клиенты купили 486 910 машин, что почти на 40% меньше, чем в 2019-ом. Однако по итогам следующего года результаты слегка выросли: дилеры продали 489 382 автомобиля, что на 0,5% больше, чем годом ранее.

На фото: Opel Insignia GSi

Сейчас обе марки принадлежат автогиганту Stellantis, который был образован в начале прошлого года путём слияния французской группы PSA и итало-американского концерна FCA (старые названия уже не используются). Отметим, глобальный производитель сейчас фокусируется на разработке и выпуске «зелёных» автомобилей. В эту стратегию вписаны в том числе Opel и Vauxhall.

Немецкая и британская марки намерены «в рекордно короткий срок» перейти на работу только с электрическими моделями. Полное «озеленение» линеек Opel и Vauxhall в Европе намечено на 2028 год. Один из этапов предполагает, что у каждой нынешней выпускаемой модели указанных марок появится электрифицированная версия.

На фото: Opel Manta GSe ElektroMOD

Сейчас в модельном ряду Opel числятся плагин-гибриды Astra и Grandland, электрокары Corsa-e, Mokka-e, Rocks-e, Zafira-e, а также несколько электрических фургонов. Как мы сообщали ранее, в 2023 году появится Astra-e (в вариантах кузова хэтчбек и универсал). В компании отметили, что преемники Crossland и Insignia будут электрическими, правда, пока до сих пор неизвестно, сохранят ли они эти названия, или же получат иные.

Ещё одной новинкой в модельном ряду станет Opel / Vauxhall Manta. Сообщается, что автомобиль появится ближе к середине текущего десятилетия, то есть в 2025 году. Официальных подробностей о новинке пока нет. Ранее предполагалось, что новинка окажется спортивным кроссовером: мы публиковали рендер этого «электропаркетника», который подготовил дизайнер издания motor.es.

На фото: Opel Crossland

По предварительным данным, в основу Manta-e ляжет новая модульная платформа STLA Medium, принадлежащая автогиганту Stellantis. Модели, вероятно, предложат несколько батарей на выбор, их ёмкость будет варьироваться от 87 до 104 кВт*ч. «Начинка» новинки тоже будет разниться в зависимости от версии – мощность, вероятно, составит 170 – 245 л.с. Максимальный запас хода у паркетника в этом случае будет ограничен на отметке в 700 км. В новом релизе в компании отметили, что запас хода «зелёных» моделей будет равен от 500 до 800 км.

Напомним, собственный план по электрификации Stellantis обнародовал в июле. С целью производства электромобильных батарей автогигант намерен построить пять Гигафабрик, их совокупная мощность составит 260 ГВт*ч в год (здесь речь идёт о суммарная ёмкость изготовленных тяговых аккумуляторов).

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