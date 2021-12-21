Opel готовит новинку в сегменте SUV: первое изображение Manta-e

Компания Opel использовала название Manta довольно давно: так назывались купе и трёхдверный хэтчбек, которые в общей сложности выпускались с 1970 по 1988 годы. Теперь имя может снова войти в модельный ряд немецкого бренда, на этот раз его, вероятно, отдадут спортивному кроссоверу с полностью электрической «начинкой». Такая модель, скорее всего, получит слегка изменённое название – Manta-e. Такую же прибавку получили другие электрокары марки, речь, в частности, идёт о Mokka-e и Corsa-e.



Ожидается, что до середины текущего десятилетия компания Opel расширит свою «зелёную» линейку за счёт ещё пары электромобилей: предполагается, что их роль выполнят Astra-e и Manta-e. Как мы уже отметили, вероятно, вторая новинка окажется спортивным кроссовером. По предварительным данным, он появится в 2024 году.



Рендер Opel Manta-e

Официальной информации о том, как будет выглядеть Opel Manta-e, пока нет. Это даёт возможность художникам пофантазировать на тему экстерьера будущей новинки немецкой марки. Свой вариант решил предложить дизайнер испанского издания motor.es. Судя по подготовленному им рендеру, у «электропаркетника» переднюю часть оформят в стиле Opel Vizor (он дебютировал на Mokka второго поколения). Так что, вероятно, у нового автомобиля бренда будет светодиодная головная оптика лаконичной формы, которая с обеих сторон обрамляет радиаторную решётку и образует с ней единое целое.



На фото: Opel Mokka-e

На рендере также видна боковая линия Opel Manta-e: можно разглядеть плавный угол наклона лобового стекла, а также задних стоек. В совокупности это даёт автомобилю купеобразную крышу и соответствующую форму кузова в целом. Ожидается, что в длину электрическая новинка растянется на 4,7 метра. Информации о салоне пока нет, однако наши испанские коллеги предполагают, что внутри кроссовера будет просторно как для водителя и переднего пассажира, так и для тех, кто расположился сзади.



Ожидается, что в основу Manta-e ляжет новая модульная платформа STLA Medium, принадлежащая автогиганту Stellantis. Модели, вероятно, предложат несколько батарей на выбор, их ёмкость будет варьироваться от 87 до 104 кВт*ч. Максимальный запас хода у паркетника в этом случае будет ограничен на отметке в 700 км. «Начинка» новинки тоже будет разниться в зависимости от версии – мощность, вероятно, будет варьироваться в диапазоне от 170 и 245 л.с.



На фото: салон Opel Mokka-e

Отметим, показатели бренда Opel в Европе постепенно снижаются в течение последних нескольких лет. Так, в течение «ковидного» 2020-го клиенты в общей сложности купили 486 910 машин, что почти на 40% меньше, чем годом ранее. При этом в текущем году результаты марки на старосветском рынке ощутимо подросли: за первые десять месяцев было реализовано 424 360 единиц, что на 6,4% больше, чем годом ранее. Отметим, бестселлером бренда остаётся Corsa: как Kolesa.ru сообщал недавно, модель находится на седьмой строчке в ТОП-10 самых популярных моделей в Европе в ноябре 2021-го.

