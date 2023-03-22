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Преемник кроссовера Opel Grandland появится в 2024 году

22.03.2023 32 0 0

В роли замены выступит полностью электрический SUV, в основу которого ляжет принадлежащая Stellantis модульная платформа STLA Medium.

История кроссовера Opel Grandland стартовала ещё в 2017 году: тогда у модели ещё была прибавка в виде литеры «X» к названию. Летом 2021-го модель пережила рестайлинг и в ходе обновления изменила внешность, получила другую платформу (EMP2) и одновременно потеряла тот самый «икс». Осенью прошлого года была представлена «подогретая» версия гибридного паркетника – Grandland GSe – со своими особенностями оформления, перенастроенной подвеской, но стандартной техникой.

На фото: актуальный кроссовер Opel Grandland GSe

Напомним, бренд Opel, также как и его британский «близнец» Vauxhall, принадлежат Stellantis. Сегодня в автогиганте рассказали о том, что преемник Opel Grandland появится уже во второй половине 2024 года, его роль исполнит полностью электрический кроссовер. Его название производитель пока не рассекретил, не исключено, что по аналогии с другими недавними моделями он получит имя Grandland Electric.

Известно, что новинка будет базироваться на модульной платформе STLA Medium; первенцем на этой «тележке» станет «зелёный» кроссовер Peugeot e-3008, который должен дебютировать позже в текущем году (ранее мы публиковали рендер будущего SUV). В Opel пока держат в тайне данные о технике преемника Grandland, однако не исключено, что её он тоже разделит с французским «родственником».

На фото: Opel Grandland Ultimate

Опять же, точных данных о «начинке» электрического «3008-го» пока нет. Ожидается, что у модели будут версии как с одним электродвигателем, расположенным на передней оси, так и варианты с двухмоторной силовой установкой. По предварительным данным отдача будет варьироваться от 180 до 300 л.с. Известно, что у моделей на этой платформе максимальный запас хода на одной зарядке будет достигать 700 км.

В Stellantis рассказали, что производство новинки Opel будет налажено там же, где сейчас выпускается нынешний Grandland – на заводе в Айзенахе (Тюрингия, Германия). Автогигант рассказал об инвестициях в размере 130 млн евро: средства пойдут на модернизацию этой площадки и подготовки её к выпуску нового полностью «зелёного» паркетника.

На фото: глава Opel Флориан Хюттль

Как стало известно ранее, Opel собирается с 2028 года продавать в Европе только полностью электрические модели. Так что анонсированный «зелёный» преемник Grandland пополнит линейку Opel Corsa Electric, Mokka Electric, Astra Electric, а ещё есть кроха Opel Rocks Electric, которая является «близнецом» французского квадрицикла Citroёn Ami.

На прошлой неделе стало известно о том, что Stellantis может построить завод по выпуску батарей и начать производство компактных электромобилей в Испании. Речь идёт о тем, в чью основу ляжет платформа STLA Small. Пока что вопрос остаётся на обсуждении, однако в случае, если соответствующая договорённость с правительством Испании будет достигнута, новинки, вероятно, встанут на конвейер в 2025-м.

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