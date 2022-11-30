Opel Astra Electric: техника почти как у Peugeot E-308, но запас хода больше

«Зелёные» новинки немецкой марки появятся в продаже на европейском рынке в 2023-ем: хэтчбек доберётся до дилеров летом, а универсала придётся подождать, он появится ближе к концу года.

Бренд Opel и его британский аналог Vauxhall входят в состав автогиганта Stellantis. Одним из наиболее известных автомобилей марки является Astra: её выпуск стартовал ещё в 1991 году. Хэтчбек актуального шестого поколения был представлен в середине лета 2021-го, а универсал с прибавкой Sports Tourer дебютировал в декабре того же года. Теперь «пятидверки» получили по полностью электрической версии.

На фото: хэтчбек Opel Astra Electric

Хэтчбек и универсал Opel Astra Electric находятся в близких родственных связях с Peugeot E-308, который французская марка рассекретила в сентябре текущего года. Техника у «зелёных» новинок Opel практически полностью позаимствована у «братьев» от Peugeot.



Так, «пятидверки» оснащаются только одним 156-сильным электромотором, который располагается на передней оси, его максимальный крутящий момент составляет 270 Нм (в отличие от «триста восьмого», у которого этот показатель равен 260 Нм). Стоит отметить, что электродвигатель способен достичь максимального крутящего момента только в ездовом режиме Sport, а у других вариантов – Normal и Eco – показатели ниже.



На фото: универсал Opel Astra Electric 1 / 3 На фото: универсал Opel Astra Electric 2 / 3 На фото: универсал Opel Astra Electric 3 / 3

Электрические хэтчбек и универсал Opel Astra оснащаются тяговой литий-ионной батареей ёмкостью 54 кВт*ч (из них потребителям доступен 51 кВт*ч), у аккумулятора катод из сплава лития, никеля, марганца и кобальта. Запас хода хэтчбека и универсала на одной зарядке составляет 416 км (расчёт вели по циклу WLTP). Для сравнения, у Peugeot E-308 этот показатель по паспорту равен 400 км. Максимальная скорость розеточных «пятидверок» Opel – 170 км/ч.



У «зелёных» модификаций Астры мало отличий от вариантов с ДВС, разве что несколько иначе выглядит выполненная в фирменном стиле заглушка Vizor на месте традиционной решётки радиатора. Ещё можно отметить шильдик в виде литеры «e», который располагается на багажной двери, рядом с названием модели. «Электрички» предлагаются только с «богатым» оснащением, включающим в себя матричную головную оптику, оригинальные 18-дюймовые колёсные диски, а также 10-дюймовую виртуальную «приборку» в салоне.



На фото: салон Opel Astra Electric 1 / 2 На фото: салон Opel Astra Electric 2 / 2

У электрических версий Opel Astra такая же вместимость, как у гибридов: показатели меньше, чем у бензиновых и дизельных модификаций. Так, объём багажника «розеточного» универсала составляет 516 литров, тогда как у вариантов с ДВС он равен 597 литрам; а при сложенных сидениях объём увеличивается до 1553 литров (против 1634 литров).



«Зелёные» новинки немецкой марки появятся в продаже на европейском рынке в 2023-ем: хэтчбек доберётся до дилеров летом, а универсала придётся подождать, он появится ближе к концу года. Цены Opel Astra Electric будут объявлены позже. Отметим, гибридный хэтч на домашнем рынке, в Германии, сейчас можно купить не менее чем за 38 650 евро, а «сарай» с такой же «начинкой» – за 39 750 евро.

