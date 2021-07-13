Opel Astra в новом поколении разделила технику с родственным Peugeot 308

Марка Opel и её британский аналог Vauxhall сейчас принадлежат сравнительно недавно образованному автогиганту Stellantis, который стал результатом объединения группы PSA и концерна FCA (сейчас оба бывших названия упразднены, хотя всем маркам имена оставили). Одной из самых известных моделей бренда остаётся Astra, выпускаемая с 1991 года. Автомобиль пятого поколения (с индексом K) продаётся в Европе с 2015-го. Причём продажи автомобиля постепенно падают: если в 2016 году старосветские дилеры реализовали 250 410 машин, то в «доковидном» 2019-ом показатель снизился до 136 638 единиц. А в прошлом году клиенты купили всего 70 550 экземпляров (-48,4%). В текущем году отрицательная динамика сохраняется: за январь-май продано 25 753 Астры, что на 4,8% меньше, чем за первые пять месяцев 2020-го. Вероятно, спад можно объяснить в том числе тем, что поклонники модели ждут выхода нового поколения.



На фото: Opel Astra нового поколения

Теперь марка полностью рассекретила Astra шестой генерации (индекс модели – L). Её ближайшим «родственником» является актуальный Peugeot 308 – от этого «француза» новинка получила платформу EMP2 и «начинку». У хэтчбека Opel расстояние между осями теперь составляет 2675 мм (как у «триста восьмого»), что на 13 мм больше, чем у «пятой» Астры. Длина представленной «пятидверки» равна 4374 мм (на 7 мм больше, чем у Peugeot 308), ширина – 1860 мм (на 8 мм больше), а высота – 1470 мм (на 26 мм больше). Для сравнения, габариты предшественника – 4370 x 1871 x 1485 мм. Объём багажника новинки составляет 422 литра, что на 52 литра больше, чем у Astra K.



Внешность «шестой» Astra оформлена в стиле Opel Vizor, который уже был использован для оформления, к примеру, Mokka второго поколения. Автомобиль получил светодиодную головную оптику, причём такими фарами оснастили уже базовую версию; визуально они едины с радиаторной решёткой. В качестве опции предлагаются матричные фары с 84 диодами в каждом блоке. В профиль очевидно «родство» автомобиля с «триста восьмым», корма отличается за счёт иных задних фонарей, багажная дверь создана из композитных материалов. За доплату предлагается чёрная крыша.



Вслед за кроссоверами Mokka и Grandland хэтчбек Astra получил интерьер, созданный в соответствии с концепцией Opel Pure Panel. На передней панели располагаются пара экранов диагональю 10 дюймов, она объединены между собой. Тот, что находится непосредственно перед глазами водителя, представляет собой виртуальную «приборку», а тот, что ближе к центру – это тачскрин информационно-развлекательной системы.



На центральной консоли остались физические кнопки, с помощью которых можно управлять рядом функций, в том числе климатической установкой. Управлять автоматической коробкой передач можно с помощью джойстика, расположенного на центральном тоннеле. В списке опций числятся проекционный экран, система камер кругового обзора, адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go.



На фото: салон Opel Astra нового поколения

Как мы уже упоминали, «начинка» позаимствована у Peugeot 308. В гамму входят бензиновая «турботройка» объёмом 1,2 литра с отдачей либо 110, либо 130 л.с., а также четырёхцилиндровый 130-сильный 1,5-литровый турбодизель. Все варианты идут в паре с шестиступенчатой «механикой», тогда как 8АКП предлагается лишь для 130-сильных двигателей.



Напомним, в гамму «пятой» Астры входят бензиновые турбомоторы объёмом 1,2 и 1,4 литра мощностью от 110 до 145 л.с., а также 1,5-литровый дизель с отдачей в 105 и 122 л.с.



Также в линейке новой Astra присутствуют и подзаряжаемые гибриды. В основе установок лежат либо 150-сильная, либо 180-сильная бензиновые «турбочетвёрки» PureTech объёмом 1,6 литра (150 или 180 л.с.). Они работают в тандеме с 110-сильным электродвигателем, интегрированным в восьмиступенчатый «автомат». Совокупная мощность системы в первом случае равна 180 л.с., во втором – 225 л.с.

Европейские дилеры начнут собирать предзаказы на Astra шестой генерации ближайшей осенью, а живые продажи стартуют в начале 2022 года. Производство наладят на мощностях завода Opel в Рюссельсхайме (Германия). Цены новинки станут известны позже. Отметим, на старосветском рынке модели придётся побороться за покупателей с Volkswagen Golf и Ford Focus. Их стартовая стоимость составляет 20 700 евро (эквивалентно примерно 1,82 млн рублей по текущему курсу) и 17 990 евро (около 1,58 млн рублей) соответственно.

