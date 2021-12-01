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  • Новый универсал Opel Astra Sports Tourer: брат Peugeot 308 SW, вместительнее предшественника

Новый универсал Opel Astra Sports Tourer: брат Peugeot 308 SW, вместительнее предшественника

01.12.2021 136 0 0

Технику «сарай» немецкой марки ожидаемо разделил с родственным «французом», то есть покупателям предложат не только «традиционные» версии, но и подзаряжаемый гибрид.

 

Хэтчбек Opel Astra шестого поколения с заводским индексом L дебютировал минувшим летом, а теперь пришла очередь универсала. Напомним, новая Астра – это технический близнец последнего Peugeot 308, обе модели построены на модернизированной «тележке» EMP2. Но дизайн у «пятидверок» немецкого бренда, конечно, свой.

Спереди универсал Astra Sports Tourer повторил хэтчбек, главная «фишка» нового фирменного стиля марки – так называемый Vizor, то есть сросшиеся с верхней решеткой фары. Оптика диодная уже «в базе», а за доплату для обеих «пятидверок» предусмотрены матричные фары IntelliLux. Фонари тоже от хэтча, но задний бампер – выпуклый, ведь номерной знак перенесли на багажную дверь.

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Длина Astra Sports Tourer равна 4642 мм, что на 60 мм меньше, чем у предыдущего универсала с индексом K, ширина новинки – 1860 мм (-11 мм по сравнению с предшественником), высота – 1480 мм (-30 мм). Колесная база, напротив, увеличилась на 70 мм до 2732 мм. Родственный свежий «вагон» Peugeot 308 SW чуть короче (4636 мм), но расстояние между осями у него такое же. Ну и для сравнения, габариты хэтча Opel Astra L: 4374/1860/1470 мм, колесная база – 2675 мм (как и у нового хэтчбека Peugeot 308).

Opel Astra Sports Tourer и Peugeot 308 SW
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Opel Astra Sports Tourer и Peugeot 308 SW
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Внутри универсал тоже скопировал хэтчбек, тут объединенные между собой виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы (каждый экран диагональю 10 дюймов). Спинка заднего дивана складывается в пропорции 40:20:40, также «сарай» по умолчанию имеет двухуровневый пол багажного отсека Intelli-Space. Объем багажника – 608 литров, со сложенным вторым рядом этот показатель увеличится до 1634 литров (у Peugeot 308 SW те же цифры, у нового хэтча Astra – 422-1339 л). У предыдущей Astra Sports Tourer грузовой отсек скромнее: 540-1630 л. Погрузочная высота нового универсала – 600 мм, есть система бесконтактного открывания багажника (достаточно провести ногой под задним бампером).

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Еще в арсенале Opel Astra Sports Tourer значатся камеры кругового обзора, проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон, ассистент при движении задним ходом.

Технику универсал и хэтчбек Opel разделили с родственными Peugeot 308/308 SW. В гамму «традиционных» версий входят бензиновая «турботройка» 1.2 (110 или 130 л.с.) и четырехцилиндровый турбодизель 1.5 (130 л.с.). Всем двигателям положена шестиступенчатая «механика», для 130-сильных версий также можно заказать восьмиступенчатый «автомат». Подзаряжаемые гибриды имеют бензиновую «турбочетверку» 1.6 на 150 или 180 л.с. и электромотор мощностью 110 л.с., который встроен в восьмиступенчатый «автомат». Совокупная отдача – 180 или 225 л.с. При этом у гибридного универсала Opel багажник меньше, чем у «традиционной» Astra Sports Tourer (548-1574 л), ведь часть объема «съела» батарея (с Peugeot 308 SW PHEV та же история).

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В Европе старт продаж «сарая» Opel нового поколения намечен на весну 2022 года. О появлении «шестой» Астры в России концерн Stellantis официально пока так и не объявлял.

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