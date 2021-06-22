Новый Peugeot 308 SW: со спойлером над фонарями и моторной гаммой от хэтчбека

В линейке «третьего» универсала модели французского бренда такие же бензиновые и дизельный варианты, а также пара подзаряжаемых гибридов.

Французская марка Peugeot выпускает свою компактную модель – 308 – с 2007 года, второе поколение появилось в 2013-ом. По данным сайта Carsalesbase, продажи автомобиля в Европе постепенно снижаются с 2016 года. Так, ещё в 2015-ом старосветские дилеры реализовали в общей сложности 213 764 экземпляра, тогда как в «доковидном» 2019-ом показатель снизился до 141 060 шт. По итогам кризисного прошлого года результат упал на 36% (до 90 324 единиц). Вернуть интерес клиентов к модели должно новое поколение «триста восьмого».



Хэтчбек третьей генерации французы представили в марте текущего года, а теперь пришла очередь нового универсала модели. Передние части у автомобилей не отличаются. Версия с приставкой SW к названию также получила новый логотип в виде головы льва на щите: в эмблему встроен радар адаптивного круиз-контроля (у дорогих вариантов он работает вплоть до полной остановки, а также умеет совершать обгоны). В список электронных помощников вошли: камеры кругового обзора, мониторинг усталости водителя, система распознавания велосипедистов и пешеходов, а также дорожных знаков, автоматическая регулировка скорости в поворотах и т.д.



Конечно, универсал отличается от хэтчбека за счёт иной линии крыши и другого оформления кормы. Так, у нового 308 SW фонари не соединены между собой чёрной толстой линией, кроме того, у модели имеется спойлер на багажной двери.

Салон почти такой же, как у «третьего» хэтчбека, но у универсала спинка заднего ряда разделена на три части в пропорции 40:20:40 (стандартное оснащение). В багажном отделении двухуровневый пол. По сравнению с предшественником, объём грузового отсека стал меньше: 608 против 610 литров, а при разложенном диване – 1634 против 1660 литров. Кроме того, ещё меньше багажник у гибридов Peugeot 308 SW (548 и 1574 литра соответственно), сокращение объёма объясняется установленной батареей.



В основе нового Peugeot 308 SW лежит «растянутая» версия платформы EMP2. По сравнению с хэтчбеком автомобиль длиннее на 269 мм (4636 мм), а его расстояние между осями больше на 55 мм (2732 мм). Кроме того, у автомобиля стали длиннее оба свеса, и передний, и задний. Дорожный просвет, в зависимости от варианта исполнения, составит от 143 до 145 мм.



Моторная гамма у компактного «сарая» такая же, как и у ранее представленной «пятидверки». На европейском рынке автомобили предложат либо с бензиновой «турботройкой» Puretech объёмом 1,2 литра с отдачей в 110 или 130 л.с., либо с 1,5-литровым 130-сильным четырёхцилиндровым турбодизелем BlueHDi. Всем в пару предлагается шестискоростная «механика», а 130-сильным вариантам ещё и восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия.



Также в линейке имеется пара подзаряжаемых гибридов, в их основе – бензиновый турбомотор объёмом 1,6 литра (с отдачей либо 150, либо 180 л.с.), который работает в тандеме с восьмиступенчатым «автоматом» со встроенным 110-сильным электромотором. Совокупная мощность системы у первой версии равна 180 л.с., у второй – 225 л.с., а максимальный крутящий момент не отличается (360 Нм). Ёмкость литий-ионной батареи составляет 12,4 кВт*ч, запаса хода только на электротяге хватит на 59-60 км пробега (расчёт вели по циклу WLTP).

Выпуск и хэтчбека, и универсала Peugeot 308 следующего поколения наладят на предприятии компании, которое расположено в Мюлузе (Франция). Правда, более компактная «пятидверка» обещает выйти на старосветский рынок к ближайшей осени, тогда как «сарай» с приставкой SW к индексу клиенты будут ждать до начала следующего года. В России модель, вероятно, представлена не будет.

