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  • Электрический Opel Mokka: техническое обновление на фоне роста продаж

Электрический Opel Mokka: техническое обновление на фоне роста продаж

14.12.2022 137 0 0

Немецкая марка Opel, входящая в корпорацию Stellantis, в 2028 году полностью переключится на электромобили, а пока проводит апгрейд уже имеющихся батарейных моделей: представлен модернизированный кроссовер Mokka-e, сменивший имя на Mokka Electric.

Кроссовер Opel Mokka второго поколения дебютировал в 2020 году, в его основе лежит французская модульная платформа CMP, сборка налажена на заводе Stellantis во французском городе Пуасси (здесь же выпускается родственный премиальный кроссовер DS 3). Новый Mokka вышел на рынок в не самое удачное время в разгар пандемии COVID-19, в 2021 году продажи были скромными, но в 2022-м резко пошли вверх: по данным ресурса CarSalesBase, с января по сентябрь Mokka разошёлся в Европе тиражом 71 677 шт., что на 53% больше, чем за аналогичный период прошлого года. До лидера сегмента — Volkswagen T-Roc — пока далеко: его продажи в январе-сентябре составили 136 471 шт., но динамика у T-Roc негативная (-5%).

Электрическая версия Mokka-e пользуется особенно хорошим спросом в Германии, здесь на неё приходится 65% объема продаж модели. Теперь Mokka-e — это Mokka Electric, обновлённая техническая начинка должна сделать батарейный кроссовер ещё более успешным. Модернизация прошла в общекорпоративном русле: новая электрическая силовая установка позаимствована у дебютировавших осенью Peugeot E-308, Opel Astra Electric и рестайлингового DS 3 E-Tense.

На смену 100-киловаттному электромотору Continental на передний оси пришёл более мощный агрегат Emotors М3 с максимальной отдачей в 115 кВт (156 л.с.) и 260 Нм. Emotors — это равнодолевое совместное предприятие Stellantis и Nidec Leroy-Somer со сборочной площадкой в Тремери-Мец во Франции, она рассчитана на выпуск миллиона электромоторов в год.

Ёмкость батареи выросла с 50 до 54 кВт·ч, запас хода на одной зарядке увеличился с 338 до 406 км по циклу WLTP. Максимальная мощность зарядки прежняя — 100 кВт, она позволяет зарядить батарею на 80% примерно за 30 минут. До 100 км/ч Mokka Electric разгоняется менее чем за 10 с, максимальная скорость — 150 км/ч.

Сколько стоит Mokka Electric, пресс-служба Opel пока не сообщила. Дореформенный Mokka-е в базовой комплектации пока ещё доступен в Германии по цене 37 650 евро без учёта федеральных субсидий.

Праворульный Mokka для рынка Великобритании традиционно носит марку Vauxhall

Добавим, что недавно у Opel Mokka появился ещё один родственник — субкомпактный кроссовер Jeep Avenger, его будут выпускать на заводе Fiat в польском городе Тыхы.

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