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Jeep Avenger: фото салона и новые подробности о маленьком кроссовере для Европы

17.10.2022 439 0 4

В рамках Парижского автосалона американская марка Jeep, принадлежащая корпорации Stellantis, представила свою самую маленькую модель — кроссовер Avenger, он же первый серийный электрический SUV в истории Jeep. Главным рынком сбыта для Jeep Avenger станет Европа, в продаже он появится в начале 2023 года.

 

Avenger — очень важная модель для Jeep, младший кроссовер потенциально может вдвое увеличить продажи американской марки в Европе до примерно 300 тысяч машин в год. В основе Jeep Avenger лежит модифицированная субкомпактная французская платформа CMP, она же в перспективе STLA Small. Габаритная длина Avenger — всего 4080 мм, при этом есть достаточный внушительный для своего класса багажник на 380 л и отличная для кроссовера геометрическая проходимость: дорожный просвет — 200 мм, угол въезда — 20 градусов, угол съезда — 32 градуса, угол рампы — 20 градусов.

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При такой завидной для конкурентов геометрии Jeep Avenger выйдет на рынок с передним приводом, а полноприводная электрическая версия 4xe пока заявлена только в статусе концепта. Базовая версия Avenger — тоже электрическая, она оснащена единственным электродвигателем Emotors на передней оси — тем же, что недавно получил обновлённый хэтчбек Peugeot e-208. Максимальная отдача этого мотора — 115 кВт (156 л.с.) и 260 Нм. Ёмкость вмонтированной в пол 400-вольтовой литий-ионной батареи — 54 кВт·ч, её полного заряда хватит на 390-400 км пробега по циклу WLTP в зависимости от пробега и оснащения. Максимальная мощность зарядки — 100 кВт, она позволяет пополнить заряд с 20 до 80% за 24 минуты. Динамические характеристики пока не объявлены.

Электрический полноприводный Jeep Avenger 4x4 Concept
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Электрический полноприводный Jeep Avenger 4x4 Concept
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Электрический полноприводный Jeep Avenger 4x4 Concept
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Будет и бензиновый Jeep Avenger, но на старте продаж его предложат только в Испании и Италии, подробностей об этой версии пока нет — вероятно, её снабдят хорошо известной по другим европейским моделям Stellantis «турботройкой» 1.2 PureTech, которая, к слову, недавно была в очередной раз модернизирована.

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Предполагается, что даже на переднеприводном Jeep Avenger владелец буде иногда съезжать с асфальта, а потому уже базовой комплектации кроссовер снабжён фирменной джиповской системой Selec-Terrain, адаптирующей ездовую электронику под требуемые условия, предусмотрены шесть режимов: Normal (стандартный), Eco (экономичный), Sport (спортивный), Snow (снег), Mud (грязь) и Sand (песок). Кроме того, имеется система контроля тяги при движении на уклоне — Hill Descent Control. Периметр кузова защищён некрашеным пластиком, а фары утоплены в толстые рамки, чтобы их нельзя было повредить при лёгком столкновении.

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Впервые опубликованы фотографии салона Jeep Avenger, здесь основная ставка сделана на практичность. Под крашеной в цвет кузова трубой передней панели есть длинная открытая полка для вещей. Рядом с кнопочным селектором режимов трансмиссии имеется глубокий 34-литровый бокс со складной крышкой, в нём же покупатель найдёт зарядные разъёмы для гаджетов. Щиток приборов — полностью виртуальный, 7- либо 10,25-дюймовый. Мультимедийный сенсорный экран имеет диагональ 10,25 дюймов. Для передних сидений можно заказать электропривод регулировок и массажёры, а для крышки багажника — электропривод с активацией «пинком» (взмахом ноги под задним бампером).

Для Jeep Avenger заявлены новейшие электронные ассистенты водителя, вплоть до трассового автопилота второго уровня с пробочным режимом. В списке опций — более сотни аксессуаров (например, виниловые наклейки на кузов), позволяющих придать машине индивидуальность, этот список будет со временем пополняться новыми позициями.

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Производиться Jeep Avenger будет на заводе Fiat в польском городе Тыхы, отсюда кроссовер будет поставляться в том числе в некоторые азиатские страны (например, Южная Корея и Япония), а вот в родную для Jeep Северную Америку Avenger не приедет. К слову, в прошлом десятилетии здесь под именем Avenger продавался среднеразмерный седан марки Dodge, его даже официально поставляли в Россию. На старте продаж электрический Jeep Avenger в исполнении 1st Edition будет стоить около 40 000 евро.

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Добавим, что помимо Avenger в модельном ряду Jeep до 2025 года появятся ещё три электрических SUV, два из которых уже засвечены — это американские Recon и Wagoneer S.

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