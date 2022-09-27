Очередной апгрейд для Peugeot e-208: более мощный мотор и более ёмкая батарея

Peugeot e-208 дебютировал в 2019 году и на данный момент является самым продаваемым электромобилем В-класса в Европе — так сказано в пресс-релизе Peugeot, а независимая статистика это подтверждает: по данным ресурса CleanTechnica, с января по июль этого года Peugeot e-208 разошёлся в Европе тиражом 26 602 экземпляра, обогнав бывшего лидера В-сегмента Renault Zoe (продано 24 502 шт.). Итальянский Fiat 500e продаётся ещё лучше (38 213 шт.), но он формально относится к А-классу.
В ноябре прошлого года Peugeot e-208 уже пережил лёгкую техническую модернизацию, в результате которой его запас хода на одной зарядке увеличился с 340 до 362 км. В прошлогодний пакет обновок, напомним, вошли 16-дюймовые шины класса А+ с пониженным сопротивлением качению, изменённое передаточное число пристыкованного к электромотору редуктора и более энергоэффективный климат-контроль с датчиком влажности воздуха.
Второй апгрейд более серьёзный и он дополняет первый: появился новый электромотор мощностью 115 кВт (156 л.с.) вместо прежних 100 кВт (136 л.с.) при неизменном крутящем момента в 260 Нм. Номинальная ёмкость 400-вольтовой батареи выросла с 50 до 51 кВт·ч, из них потребителю доступны 48,1 кВт·ч. Запас хода на одной зарядке увеличился до 400 км. Максимальная мощность зарядки прежняя — 100 кВт, она позволяет «подкормить» батарею с 20 до 80% за 25 минут. Как изменились динамические характеристики электромобиля, пока неизвестно.
Добавим, что точно такую же техническую начинку получил представленный вчера обновлённый премиальный кроссовер DS 3 E-Tense — он, как и Peugeot e-208, построен на модульной платформа CMP. Ранее в сентябре дебютировал компактный электрический Peugeot E-308 на платформе EMP2, у которого субкомпактные Peugeot e-208 и DS 3 E-Tense «позаимствовали» более мощный электромотор. Очевидно, скоро новый апгрейд получат все остальные «электрички» на платформе CMP — Citroen ë-C4, Opel Corsa-e, Opel Mokka-e, Peugeot e-2008 и китайские Dongfeng Yixuan.
В продаже обновлённый Peugeot e-2008 появится в первом квартале следующего года, а ещё в 2023 году всё семейство Peugeot 208 ожидает косметический рестайлинг.
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