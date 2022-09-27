Очередной апгрейд для Peugeot e-208: более мощный мотор и более ёмкая батарея

Peugeot e-208 — самый успешный на данный момент электромобиль корпорации Stellantis, поэтому неудивительно, что он раньше других получает общекорпоративные обновки. Очередной «железный» апгрейд позволил увеличить запас хода электрического хэтчбека до 400 км по циклу WLTP.

Peugeot e-208 дебютировал в 2019 году и на данный момент является самым продаваемым электромобилем В-класса в Европе — так сказано в пресс-релизе Peugeot, а независимая статистика это подтверждает: по данным ресурса CleanTechnica, с января по июль этого года Peugeot e-208 разошёлся в Европе тиражом 26 602 экземпляра, обогнав бывшего лидера В-сегмента Renault Zoe (продано 24 502 шт.). Итальянский Fiat 500e продаётся ещё лучше (38 213 шт.), но он формально относится к А-классу.

В ноябре прошлого года Peugeot e-208 уже пережил лёгкую техническую модернизацию, в результате которой его запас хода на одной зарядке увеличился с 340 до 362 км. В прошлогодний пакет обновок, напомним, вошли 16-дюймовые шины класса А+ с пониженным сопротивлением качению, изменённое передаточное число пристыкованного к электромотору редуктора и более энергоэффективный климат-контроль с датчиком влажности воздуха.



Второй апгрейд более серьёзный и он дополняет первый: появился новый электромотор мощностью 115 кВт (156 л.с.) вместо прежних 100 кВт (136 л.с.) при неизменном крутящем момента в 260 Нм. Номинальная ёмкость 400-вольтовой батареи выросла с 50 до 51 кВт·ч, из них потребителю доступны 48,1 кВт·ч. Запас хода на одной зарядке увеличился до 400 км. Максимальная мощность зарядки прежняя — 100 кВт, она позволяет «подкормить» батарею с 20 до 80% за 25 минут. Как изменились динамические характеристики электромобиля, пока неизвестно.



Добавим, что точно такую же техническую начинку получил представленный вчера обновлённый премиальный кроссовер DS 3 E-Tense — он, как и Peugeot e-208, построен на модульной платформа CMP. Ранее в сентябре дебютировал компактный электрический Peugeot E-308 на платформе EMP2, у которого субкомпактные Peugeot e-208 и DS 3 E-Tense «позаимствовали» более мощный электромотор. Очевидно, скоро новый апгрейд получат все остальные «электрички» на платформе CMP — Citroen ë-C4, Opel Corsa-e, Opel Mokka-e, Peugeot e-2008 и китайские Dongfeng Yixuan.



В продаже обновлённый Peugeot e-2008 появится в первом квартале следующего года, а ещё в 2023 году всё семейство Peugeot 208 ожидает косметический рестайлинг.

