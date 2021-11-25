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  • Обновление без «воздуха»: электромобилям Peugeot e-208 и e-2008 увеличили запас хода

Обновление без «воздуха»: электромобилям Peugeot e-208 и e-2008 увеличили запас хода

25.11.2021 49 0 0

Компания Peugeot провела небольшой апгрейд своим субкомпактным электромобилям e-208 (хэтчбек) и e-2008 (кроссовер), в результате которого их дальнобойность увеличилась на 22 и 25 км соответственно — немного, но хоть что-то.

 

Запас хода на одной зарядке — самая важная техническая характеристика для электромобиля, поэтому даже небольшое улучшение здесь приветствуется. Некоторые производители (например, Tesla и Porsche) научились увеличивать запас хода своих «электричек» за счёт оптимизации софта, то есть управляющей программы, которую клиент может загрузить «по воздуху» и радоваться бонусным километрам.

C Peugeot e-208 и e-2008 номер не прокатит, им для увеличения дальнобойности потребовались конструктивные доработки: установлены новые шины класса А+ с пониженным сопротивлением качению (16-дюймовые для Peugeot e-208 и 17-дюймовые для Peugeot e-2008), изменено передаточное число пристыкованного к электромотору редуктора, а система климат-контроля дополнена датчиком влажности (размещён в верхней части лобового стекла) — он позволит чаще задействовать режим рециркулящии и соответственно меньше тратить энергии на охлаждение/нагрев наружного воздуха.

Peugeot e-2008

Эти нехитрые новшества позволили увеличить запас хода на одной зарядке по циклу WLTP у хэтчбека Peugeot e-208 с 340 до 362 км, у кроссовера Peugeot e-2008 — с 320 до 345 км. При этом производитель утверждает, что в городской эксплуатации при околонулевой температуре наружного воздуха прибавка может достигать 40 км.

В остальном всё по-прежнему: обе родственные модели на платформе CMP снабжены единственным электромотором на передней оси, выдающим максимальные 100 кВт (136 л.с.) и 260 Нм. Батарея ёмкостью 50 кВт·ч поддерживает мощность зарядки до 100 кВт — на такой мощности её можно полностью зарядить за 1 час 13 мин, до 80% — за 30 мин.

Peugeot e-208

Добавим, что обе модели дебютировали в 2019 году и имеют весьма успешных родственников с ДВС: кроссовер Peugeot 2008 умудрился в октябре стать абсолютным бестселлером европейского рынка, а Peugeot 208 занял четвёртое место (подробности — в отдельной заметке).

Но конкретно электрические версии далеко не так востребованы, как хотелось бы маркетологам Peugeot. Понять нам это помогла подготовленная ресурсом CleanTechnica статистика продаж розеточных моделей (электромобилей и plug-in гибридов) в Европе за первые три квартала этого года.

Как видите, Peugeot e-2008 не вошёл даже в ТОП-20, а Peugeot e-208 разместился на 11 месте в общем зачёте (продано 29 661 шт.) и на 8 месте среди электромобилей, пропустил вперёд менее дальнобойный (320 км на одной зарядке), но более стильный Fiat 500e (продано 30 922 шт.). Короче говоря, даже пустяковый апгрейд электрическим «львам» не помещает, а более серьёзные доработки, возможно, приурочат к плановому рестайлингу.

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