Чехарда на европейском рынке: Peugeot 2008 вырвался в лидеры, Golf выбыл из ТОП-10

Подоспели первые данные о результатах продаж новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в Европе за октябрь. Глобальный дефицит микрочипов и блуждание потребительского фокуса вновь перетрясли таблицу лидеров: абсолютным бестселлером впервые стал субкомпактный кроссовер Peugeot 2008, тогда как сентябрьский лидер Tesla Model 3 и бывший любимчик Европы Volkswagen Golf не вошли в ТОП-10.

«А почему это Golf — бывший любимчик Европы?», — спросит дотошный читатель и будет прав. Дело в том, что уже четвёртый месяц подряд Golf не возглавляет список самых популярных легковушек в Европе: в июле его опередил по продажам бюджетный хэтчбек Dacia Sandero, то же самое случилось в августе, а в сентябре в лидеры европейского рынка вырвался американский электрический седан Tesla Model 3, при этом Golf опустился на четвёртое место, пропустив вперёд Renault Clio и Dacia Sandero.

VW Golf

Сегодня издание Automotive News Europe со ссылкой на аналитическое агентство JATO Dynamics опубликовало первые данные продаж за октябрь и здесь мы видим очередное падение Гольфа, причём мы пока даже не знаем, до какого именно места он опустился, поскольку Automotive News Europe приводит в своей заметке только первую десятку, а агентство JATO Dynamics официальный пресс-релиз по итогам октября пока не выпустило.



ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе в октябре 2021 года



Тем не менее известно, что VW Golf разошёлся в октябре в Европе тиражом 11 174 шт., что на 59% меньше, чем в октябре 2020-го. По сумме продаж за первые десять месяцев этого года Golf пока удерживает лидерство с результатом 186 444 проданных экземпляров, опережая занимающий второе место Toyota Yaris на 22 000 единиц. Удержится ли Golf на первом месте по итогам года, вопрос, как вы понимаете, открытый — ждём результатов с большим интересом.



VW Golf

Утрата Гольфом лидерства по итогам отдельных месяцев связана главным образом с глобальным дефицитом микрочипов. Объём производства на головном заводе Volkswagen в немецком Вольфсбурге опустился до низшего с 1958 года значения: с января по октябрь выпущено около 300 тысяч машин, при этом мы не знаем, как в условиях дефицита комплектующих Volkswagen расставляет приоритеты между своими моделями.



VW Golf

Логично предположить, что в ситуации ожидания снижения прибыли по итогам года приоритет отдаётся высокомаржинальным моделями, то есть кроссоверам, поэтому неудивительно, что T-Roc в октябре продавался лучше, чем Golf. Но и в отрыве от дефицита микрочипов в немецкой прессе всё чаще поговаривают о том, что T-Roc — это и есть «новый Golf», то есть главный продукт марки Volkswagen в Европе, поскольку кроссоверы вытесняют традиционные легковушки. В адрес Гольфа последнего, восьмого поколения вдобавок набралось слишком уж много критики: едет машина по-прежнему хорошо, а вот сенсорная эргономика была беспощадно раскритикована СМИ и многими даже самыми лояльными владельцами это модели — мол, неудобно, верните нормальные кнопки! Кнопки, быть может, и вернутся, но только после рестайлинга, который вряд ли случится раньше 2023 года. У VW T-Roc хотя бы блок управления светом пока традиционный — в виде физической крутилки слева от рулевой колонки.



Peugeot 2008

Ну а Peugeot 2008 можно поздравить с успехом в октябре, при этом по итогам года он имеет все шансы стать самым продаваемым кроссовером в Европе и опередить тот же T-Roc. В январе-сентябре разрыв между этими моделями был невелик: продано 141 711 и 143 805 шт. соответственно.



Ford Focus

Обратите внимание также, что дефицит микрочипов вернул в список европейских бестселлеров казалось бы давно списанный со счетов Ford Focus — эта модель аккурат в октябре пережила рестайлинг.

