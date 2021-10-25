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  • Tesla Model 3 вырвалась в лидеры европейского авторынка, VW Golf скатился на 4 место

Tesla Model 3 вырвалась в лидеры европейского авторынка, VW Golf скатился на 4 место

25.10.2021 178 0 0

Аналитическое агентство JATO Dynamics опубликовало сентябрьские результаты продаж новых легковых автомобилей в Европе: впервые абсолютным лидером стал электромобиль и впервые — импортная, а не локальная модель. Успеху Tesla Model 3 способствовал не только рост популярности электромобилей среди европейцев, но и глобальный дефицит микрочипов.

 

В июле «вечный бестселлер» европейского рынка VW Golf уступил лидерство бюджетному хэтчбеку Dacia Sandero, то же самое произошло в августе, а в сентябре на первой место вышла Tesla Model 3: продано 24 591 шт., на 58% больше, чем в сентябре 2020-го. Второе место у Renault Clio — 18 264 шт. (-23%), третье у Dacia Sandero – 17 988 шт. (-9%), а VW Golf откатился на четвёртое место с результатом 17 507 проданных экземпляров (-39%). У восьми машин из первой десятки зафиксирован заметный спад продаж (см. таблицу ниже), причина которого — глобальный дефицит микрочипов, вызывавший простои заводов и сокращение числа доступных потребителю версий и модификаций.

Среди автоконцернов самое большое падение продаж (-47%) в сентябре зафиксировано у Daimler, сроки ожидания некоторых моделей Mercedes-Benz выросли до года. В целом европейский рынок в сентябре просел на 25% до 964 800 автомобилей. Тем не менее дефицит микрочипов каким-то чудом обошёл компанию Tesla и она пока продолжает наращивать продажи и прибыль.

Tesla Model 3
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Tesla Model 3
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Tesla Model 3
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Tesla Model 3 могла бы и раньше стать бестселлером в Европе, но этому мешают неритмичные поставки машин из США. Ситуация должна стабилизироваться после запуска локального производства на Гигафабрике в пригороде Берлина: её старт был намечен на конец этого года, на заводе уже прошла приуроченная к этому знаменательному событию дискотека на 10 тысяч человек, но на днях выяснилось, что для пуска завода потребуются дополнительные общественные согласования. Тем не менее в следующем году берлинская Гигафабрика не мытьем, так катаньем заработает и тогда Tesla сможет показывать стабильные продажи каждый месяц.

Второе место в европейском сегменте электромобилей в сентябре занял родственный кроссовер Tesla Model Y (его также будут выпускать под Берлином) — продано 8 909 шт., на третьем месте расположился хэтчбек VW ID.3 — 8 302 шт. Самым продаваемым plug-in гибридом стал кроссовер Ford Kuga PHEV — 3385 шт. Доля розеточных машин (электромобилей и plug-in гибиридов) на европейском рынке выросла до 23% (в июле было 17%, в августе — 21%), доля дизелей уменьшилась до 17% (в июле было 22%, в августе 20%).

По итогам первых трёх кварталов этого года VW Golf всё ещё остаётся лидером европейского авторынка: продано 176 061 шт. (-12% по сравнению с январём-сентябрём 2020-го), на втором месте Toyota Yaris — 157 240 шт. (+31%), на третьем Dacia Sandero — 148 523 шт. (+23%), на четвёртом Renault Clio — 146 607 шт. (-20%), на пятом Peugeot 208 — 145 579 шт. (+3%).

VW Golf

При нынешней тенденции VW Golf рискует к концу года утратить лидерство, но даже если этого не случится в 2021-м, то наверняка случится в 2022-м. Европейский авторынок сейчас целиком подчинён электромобильной доктрине, в следующем году ассортимент моделей в EV-сегменте здесь как минимум удвоится, при этом Volkswagen не намерен предлагать электрическую версию Гольфа (такая была в прошлом, седьмом поколении модели), а гибридная версия спросом не пользуется. Понятно, что свою аудиторию Golf растеряет не сразу, а постепенно, как некогда успешный Ford Focus, но его дни в любом случае сочтены.

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