Рекордный простой из-за дефицита микрочипов: завод Opel в Айзенахе закрыт до 2022 года

Нехватка электронных комплектующих вынудила руководство Opel прекратить работу завода в Тюрингии (Германия) как минимум на три месяца. Простой может продлиться и дольше, если дефицит микрочипов не будет устранён или хотя бы не ослабнет.

Глобальный дефицит микрочипов разразился в начале этого года и привёл к серьёзным проблемам во всех высокотехнологичных секторах мировой экономики. Причина дефицита — перераспределение заказов на процессоры в результате пандемии COVID-19 и локдаунов: в 2020 году спрос на автомобили упал, поэтому их производители сократили закупки электронных комплектующих, тогда как спрос на компьютеры, смартфоны, игровые приставки и бытовую технику у сидящего на карантине населения, наоборот, вырос. Производители микрочипов отреагировали на изменение спроса и в 2021 году выделили больше мощностей на потребительскую электронику и меньше на автомобили. Первые месяцы этого года автомобильные компании ещё как-то держались на складских запасах, а с весны посыпались новости о простоях заводов, отказах от напичканных микрочипами опций и недоукомплектованной продукции. Время ожидания заказанных машин резко выросло — до года в случае с Mercedes-Benz.

Новость о закрытии завода Opel в Айзенахе выбивается из общего ряда потому, что прежде никто так надолго работу не останавливал — речь шла о днях, неделях, максимум месяце, а тут предприятие «выключают» сразу на три месяца и без гарантий возобновления производства после Нового года. 1300 сотрудников предприятия переведены на сокращённый рабочий день, то есть всё-таки будут получать зарплату во время простоя.



Завод в Айзенахе был запущен 5 октября 1990 года с лёгкой руки тогдашнего канцлера Германии Гельмута Коля, с его конвейера стала сходить среднеразмерная модель Vectra первого поколения. Позже в Айзенахе наладили сборку легковушек Astra, Corsa и Adam, а с 2019 года он выпускает всего одну модель — кроссовер Grandland X, который после недавнего рестайлинга стал называться просто Grandland. Эта же модель вместе с родственным Peugeot 3008 собирается во французском Сошо, так что останавливать приём заказов на Grandland дилеры Opel не будут, но заказанных машин придётся ждать дольше (сколько именно, сейчас никто сказать не может).



Коллектив завода в Айзенахе уже давно просит добавить им на конвейер другие модели, но этого пока не произошло — корпорация Stellantis в целом и Opel в частности сейчас переживают большую электромобильную трансформацию, а быстро такие вещи не происходят. Напомним, что с 2028 года Opel станет исключительно электромобильным брендом.



Рестайлинговый Opel Grandland

Что до пока ещё актуального Grandland, то это сейчас не самая востребованная модель Opel: с января по июль этого года, по данным ресурса CarSalesBase, в Европе реализовано всего 40 281 шт., тогда как лидер сегмента компактных кроссоверов — VW Tiguan — разошёлся тиражом 121 861 шт. В общем, ясно, что остановка заводе в Айзенахе вряд ли сильно скажет на финансовом здоровье Stellantis, однако в целом дефицит микрочипов, как сообщает Automotive News Europe, может стоить корпорации 1,4 млн невыпущенных машин по всему миру в этом году, а это сотни миллионов евро (если не больше) убытков. По мнению американской консалтинговой компании Alix Partners, дефицит микрочипов приведёт к сокращению мирового производства автомобилей на 7,7 млн единиц в этом году.



Когда же будет ликвидирован дефицит микрочипов? Логично было бы предположить, что это случится в следующем году в результате нового перераспределения заказов, ведь прежде процессоров на всех хватало. Увы, этого не будет, потому что производители компьютеров, бытовой техники, автомобилей и вообще всего, что содержит сложную электронику, стали делать заказы с запасом по количеству, то есть только усилили дефицит. Разрядка может случиться только после расширения производственных мощностей у электронщиков, но они в этом не сильно заинтересованы, так как после стабилизации спроса новые мощности будут простаивать и приносить убытки. В связи с этим ряд автопроизводителей (в том числе Tesla) собираются производить микрочипы сами и рассчитывают в этом деле на поддержку властей, но дело это хлопотное и небыстрое. Короче говоря, никто точно сейчас не может сказать, когда и в результате каких событий дефицит микрочипов закончится.

