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  • Peugeot откажется от цифровых приборов в пользу аналоговых из-за дефицита микрочипов

Peugeot откажется от цифровых приборов в пользу аналоговых из-за дефицита микрочипов

22.04.2021 139 0 0

Вынужденный даунгрейд получат автомобили 308-го семейства уходящего второго поколения, выпуск которых продолжается во французском Сошо.

 

Автомобильная промышленность продолжает страдать из-за глобального дефицита микрочипов, разразившегося в начале года. Нехватка электронных компонентов вынуждает автоконцерны временно останавливать заводы, снимать с продаж некоторые модификации своих моделей либо, как GM, выпускать некомплектные машины. Концерн Daimler на этой неделе заявил о сокращении рабочих часов для 18 500 своих сотрудников.

Дефицит возник вследствие изменения структуры спроса на микрочипы на фоне пандемии COVID-19: в начале 2020 года автопроизводители из-за локдаунов резко сократили закупки микрочипов, а производители смартфонов, компьютеров и прочей бытовой электроники, наоборот, эти закупки резко увеличили. Поставщики микросхем перепрофилировали производства на гаджеты, и когда осенью автомобильный рынок стал восстанавливаться, выяснилось, что нужного количества чипов для наращивания выпуска новых машин нет. Складские запасы быстро иссякли и после новогодних праздников начались простои заводов и прочие неприятные последствия.

Производство микрочипов — сложный и долгий процесс, который невозможно гибко подстроить под текущие нужды клиентов. Кризис усугубила череда пожаров и стихийных бедствий в азиатских странах, из-за которых производители микрочипов вынуждены были сократить производство. По самым оптимистичным прогнозам, дефицит будет преодолён к осени этого года, эксперты-пессимисты утверждают, что не раньше конца 2022 года.

Как сообщает Reuters, компания Peugeot уже приостанавливала завод в Сошо, что выпускает хэтчбеки и универсалы 308 второго поколения. В марте этого года французская марка представила третье поколение 308, но его выпуск начнётся только осенью на головном заводе в Мюлузе, а с конвейера в Сошо до тех пор продолжат сходить старые 308-е.

Летом прошлого года Peugeot внедрила на модели 308 второго поколения 10-дюймовые цифровые щитки приборов i-Cockpit и современные электронные ассистенты водителя. Теперь на фоне дефицита микрочипов решено отказаться от цифровых щитков и вернуться к аналоговым (стрелочным), чтобы снова не останавливать производство. Аналоговые они, конечно, условно, но всё же электронная начинка у них проще, чем у полностью виртуального щитка i-Cockpit. Консервативные автомобилисты этому только обрадуются, а прогрессивных Peugeot утешит тем, что скинет 400 евро с цены автомобиля из-за более простого щитка.

На другие модели Peugeot этот даунгрейд пока не распространится, но если порождённый дефицитом микрочипов кризис затянется, то нас, возможно, ждут куда более впечатляющие откаты в прошлое. Впрочем, будем надеяться, что до возвращения карбюраторов дело всё же не дойдёт.

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