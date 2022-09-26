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  • Паркетник DS 3 Crossback после рестайлинга лишился «фамилии» и выборочно обновил технику

Паркетник DS 3 Crossback после рестайлинга лишился «фамилии» и выборочно обновил технику

26.09.2022 252 1 0

Компактному кроссу подправили дизайн экстерьера, перемены есть и внутри. Ну а технические обновки достались исключительно «зеленой» версии.

 

Паркетник DS 3 Crossback длиной 4,1 метра дебютировал в 2018 году, он вытеснил из гаммы французского премиум-бренда трехдверный хэтчбек DS 3. Смена формата не сильно способствовала росту популярности самой доступной модели марки. Так, по данным CarSalesBase, лучшим годом для кросса стал 2020-й: тогда в Европе было реализовано около 19 500 таких компактов. Для сравнения, «тройка» DS в виде хэтча расходилась тиражом и 27 000, и 38 000 экземпляров, а когда модель выпускали под брендом Citroen, то результаты были еще выше (к примеру, в 2011-м в Старом Свете продали почти 73 000 хэтчбеков Citroen DS3). Тем не менее, после планового рестайлинга радикальной смены имиджа не последовало.

Красный автомобиль — обновленный DS 3, синий — дореформенный DS 3 Crossback
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Красный автомобиль — обновленный DS 3, синий — дореформенный DS 3 Crossback
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Красный автомобиль — обновленный DS 3, синий — дореформенный DS 3 Crossback
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Красный автомобиль — обновленный DS 3, синий — дореформенный DS 3 Crossback
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Красный автомобиль — обновленный DS 3, синий — дореформенный DS 3 Crossback
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Следом за обновленным флагманом DS 7 кросс «начального уровня» лишился «фамилии» Crossback: видимо, в компании посчитали, что с хэтчбеком модель путать не станут. Паркетник обрел новую радиаторную решетку, а вместо «пунктирных» ходовых огней установили более солидные вертикальные секции. У фар прежняя форма, но диодную начинку заменили. Как и прежде, за доплату предусмотрена матричная головная оптика. Также подретушировали передний бампер, а задние фонари отныне заключены в черную рамку. Наконец, у DS 3 диски нового дизайна (17- или 18-дюймовые), плюс расширена палитра цветов кузова.

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В салоне – иное рулевое колесо, еще кроссоверу досталась новая мультимедийная система, хотя возвышающийся над передней панелью экран крупнее не стал (10,3 дюйма). У дорогих версий новые сиденья. В списке оборудования еще значатся (в зависимости от комплектации) проекционный дисплей, панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, системы автоторможения, удержания в полосе движения и распознавания дорожных знаков.

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Технические обновки получил только полностью электрический вариант E-Tense, который имеется у модели изначально. «Зеленый» паркетник отныне оснащен электромотором мощностью 156 л.с. и батареей емкостью 54 кВт*ч, тогда как дореформенный DS 3 Crossback E-Tense имеет 136-сильный электродвигатель и аккумулятор на 50 кВт*ч. При этом максимальный крутящий момент движка не изменился (260 Нм). Паспортный запас хода DS 3 – 402 км против 341 км у дорестайлинговой модели (по циклу WLTP).

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«Традиционная» линейка включат бензиновую «турботройку» 1.2 PureTech мощностью 100 или 130 л.с., а также четырехцилиндровый турбодизель 1.5 BlueHDi мощностью 130 л.с. Базовый бензиновый паркетник комплектуется шестиступенчатой «механикой», 130-сильным версиям положен восьмиступенчатый «автомат». Бензиновая «тройка» мощностью 155 л.с. и 110-сильный дизель из гаммы исключены. Кроссовер бывает только с передним приводом.

Во Франции бензиновый обновленный DS 3 стоит от 30 100 евро, паркетник с дизельным двигателем там обойдется минимум в 34 700 евро, а цена электроверсии начинается с отметки в 41 700 евро.

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1 комментарий
26.09.2022 20:40
meexarotte

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