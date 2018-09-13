DS 3 Crossback: не пошел хэтчбек, так пойдет кроссовер!

DS 3 Crossback: не пошел хэтчбек, так пойдет кроссовер!

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В начале октября французский премиальный бренд DS представит на Парижском автосалоне свой первый субкомпактный паркетник — DS 3 Crossback. Автомобиль будет доступен сразу с тремя типами двигателей — бензиновым, дизельным и электрическим.

Самый маленький Crossback придет на смену хорошо известному в России премиальному хэтчбеку DS 3, который начал продаваться у нас еще под маркой Citroen, а теперь присутствует на рынке лишь номинально: с января по июль продано лишь 8 экземпляров, за прошлый год — 21. В Европе в лучшие годы DS 3 расходился тиражом более 70 тысяч экземпляров, но теперь модель морально устарела, и кривая продаж упорно ползет вниз — публика ждет от французского бренда чего-нибудь свеженького.

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DS 3 Crossback в этом плане — сама свежесть: первый серийный автомобиль на модульной платформе CMP (Common Modular Platform), первый электромобиль бренда DS, да и дизайн у него — эффектнее некуда. О хэтчбеке DS 3 в нем напоминают лишь плавнички в оформлении задних дверей, а все остальное — свое собственное: от насекомоподобных матричных фар до выдвижных наружных дверных ручек.

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В салоне — свойственная всем моделям DS эксцентричность, выгодно отличающая их от квадратно-гнездовых немецких конкурентов, похожих друг на друга изнутри до степени смешения. Центральная консоль выполнена в виде сот, передние боковые дефлекторы системы вентиляции вписаны в дверные карты, 10,3-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы — самый большой в своем классе, вместо ключа и замка зажигания — пользовательский смартфон со специальным приложением. Топовая 515-ваттная аудиосистема класса Hi-Fi с 12 громкоговорителями разрабатывалась совместно в фирмой Focal.

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При скромных габаритах (длина — 4118 мм, ширина — 1791 мм, высота — 1534 мм, колесная база — 2558 мм) DS 3 Crossback обещает быть одним из самых просторных субкомпактных кроссоверов. Любопытно, что прямых конкурентов у него сейчас нет: Mini Countryman второго поколения вымахал до размеров С-класса, а другие премиум-марки кроссоверов в В-классе пока не предлагают.

Платформа CMP изначально предусматривала возможность применения электрической силовой установки: на DS 3 Crossback она состоит из 100-киловаттного электромотора (136 л.с.) и литий-ионной батареи емкостью 50 кВт∙ч, которая обеспечивает более 300 км пробега на одной зарядке. Для сравнения скажем, что представленный в прошлом году корейский паркетник Hyundai Kona Electric в версии long-range энерговооруженнее: располагает электродвигателем мощностью 150 кВт (204 л.с.) и батареей емкостью 64 кВт∙ч (запас хода на одной зарядке — до 470 км).

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Линейка традиционных силовых установок DS 3 Crossback состоит из дизеля 1.5 BlueHDi (100 или 130 л.с.) и бензиновых агрегатов семейства PureTech мощностью 110, 130 и 155 л.с. Последний будет предлагаться в паре с 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом.

Прочие технические характеристики французского премиального кроссовера станут известны после его живой премьеры в Париже. До России DS 3 Crossback доберется в 2020 году, и руководство Groupe PSA надеется, что он здесь приживется лучше, чем хэтчбек DS 3.

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