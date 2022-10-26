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  • Полноприводный 300-сильный Opel Grandland стал второй моделью суббренда GSe

Полноприводный 300-сильный Opel Grandland стал второй моделью суббренда GSe

26.10.2022 312 0 0

Пусть техника у «подогретого» гибридного паркетника прежняя, зато перенастроили подвеску. Разумеется, есть и особенности в плане дизайна.

 

О возрождении аббревиатуры GSe (последняя буква отныне строчная) компания Opel объявила в сентябре. Прежде, напомним, эта приставка расшифровывалась как Grand Sport Einspritzung, она обозначала двигатель с системой впрыска топлива. Новое же значение – Grand Sport electric, и теперь это суббренд для самых динамичных электрифицированных моделей немецкой марки. Первой шильдик GSe получила Astra в виде подзаряжаемого гибрида, ну а второй моделью линейки стал кроссовер Grandland (от «икса» в названии SUV избавился после рестайлинга) – тоже в плагин-гибридной версии, причем с полным приводом.

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Технику менять не стали: паркетник оснащен бензиновой «турбочетверкой» 1.6 PureTech (200 л.с.), за восьмиступенчатым «автоматом» расположен электромотор, а второй электродвижок установлен на задней оси. Совокупная отдача – 300 л.с. При этом доработана подвеска: появились амплитудозависимые амортизаторы Koni FSD и новые пружины. Кроме того, перенастроено рулевое управление – оно стало отзывчивее.

Как и «стандартный» Grandland Hybrid4, кроссовер в исполнении GSe имеет батарею емкостью 13,2 кВт*ч, только на электротяге он проедет где-то 57-59 км. С места до «сотни» полноприводный гибрид разгоняется за 6,1 секунды, максимальная скорость – 235 км/ч (в электрическом режиме – 135 км/ч).

Внешние особенности Opel Grandland GSe – 19-дюймовые колеса с дизайном, как у прошлогоднего концепта Opel Manta GSe ElektroMOD, черный капот и «уникальный задний диффузор». В салоне – спортивные передние кресла и обивка из алькантары.

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Дата старта европейских продаж Grandland GSe еще не объявлена, как и цена. «Обычный» Opel Grandland Hybrid4 в Германии, например, сегодня стоит от 51 845 евро.

До России рестайлинговый кроссовер Opel добраться так и не успел: у нас такой SUV должен был появиться во второй половине текущего года, причем в РФ планировали привезти и полноприводный гибрид, но из-за известных событий все премьеры концерна Stellantis отменены.

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