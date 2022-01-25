Премьеры Stellantis в России: Opel Astra, Citroen C4, Jeep Grand Cherokee и другие

Из брендов, входящих в концерн, без новинок на нашем рынке останется лишь Fiat. Ну и еще Peugeot в текущем году готовит обновки только для коммерческой линейки.

Российское подразделение Stellantis провело пресс-конференцию, посвященную итогам 2021-го и планам на 2022-й. Сначала подобьем результаты прошлого года. Он оказался успешным почти для всех марок концерна, пусть прирост у главных игроков – Peugeot, Citroen и Opel – и произошел в основном за счет каблучков-близнецов (Peugeot Partner, Citroen Berlingo и Opel Combo) и родственных же среднеразмерных фургонов и микроавтобусов (Peugeot Expert/Traveller, Citroen Jumpy/SpaceTourer и Opel Vivaro/Zafira Life) калужского производства. Как бы то ни было, но бренд Пежо, по данным самого Stellantis, увеличил продажи на 93% до 8727 единиц, дилеры Ситроена продали 4897 машин (+30%), Опеля – 2053 экземпляра (рост в 2,5 раза). Марка Jeep тоже в «плюсе» (1612 единиц, +2%), и только Fiat Professional показал снижение (1237 шт., -6%; статистика Ассоциации европейского бизнеса). Ну а теперь интересное, про новинки.

Citroen

Летом до дилеров должен добраться рестайлинговый кроссовер Citroen C5 Aircross, а под конец года у нас появится «приподнятый» хэтчбек C4. О технике российской версии кросс-хэтча информации пока нет, впрочем, в РФ, скорее всего, предложат машины только с ДВС, тогда как в других странах эта модель еще бывает в виде гибрида и электрокара.

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Jeep



Также ближе к лету в Россию привезут обновленный Jeep Compass. Наша версия сохранит «атмосферник» Tigershark 2.4 и девятиступенчатый «автомат», однако после рестайлинга кроссовер предложат в РФ только со 175-сильным мотором, тогда как для дореформенной модели еще предусмотрен 150-сильный вариант. В третьем квартале стартует Jeep Grand Cherokee нового поколения, а в четвертом квартале к нему присоединится растянутый Grand Cherokee L (7 мест). У нас Grand Cherokee предложат с бензиновыми «турбочетверкой» GMET4 2.0 (268 л.с.) и атмосферным мотором Pentastar V6 3.6 (286 л.с.), оба двигателя сочетаются с восьмиступенчатым «автоматом».

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Opel



Во второй половине года начнутся продажи модернизированного кроссовера Opel Grandland (после рестайлинга модель лишилась «икса» в названии), причем к нам планируют привезти не только «традиционный» SUV, но и полноприводный гибрид. А в конце 2022-го в Россию вернется Opel Astra! Разумеется, уже в новом поколении, то есть в основе модели лежит французская платформа EMP2. О локализации производства речь не идет, так что дешевой «пятидверка» не будет. Подробности о моторах российской версии появятся позже.

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Коммерческая линейка Peugeot, Citroen и Opel



Каблучкам и среднеразмерным моделям обещаны новые комплектации и опции: в частности, появится функция автозапуска двигателя, у фургонов будет сдвижная левая дверь, а микроавтобусы Peugeot Traveller и Opel Zafira Life обретут «роскошные» версии с двухместным пассажирским салоном.

Что еще любопытного? У Peugeot, как мы видим, громких премьер среди легковушек в этом году не планируется, у Fiat Professional новинок в РФ пока не будет вовсе. При этом на конвейер калужского завода встанет Fiat Scudo (брат Peugeot Expert, Citroen Jumpy и Opel Vivaro), но его будут производить только на экспорт. Ну и премиальная марка DS, тоже входящая в концерн Stellantis, в Россию возвращаться пока не собирается.