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  • Обновлённый Citroen C5 Aircross: светодиодный икс-фейс и «телевизор» побольше

Обновлённый Citroen C5 Aircross: светодиодный икс-фейс и «телевизор» побольше

12.01.2022 467 2 0

Компактный кроссовер Citroen C5 Aircross пережил плановый рестайлинг, но сохранил прежнюю техническую начинку. Старт продаж — в начале лета.

 

Построенный на модульной платформе EMP2 кроссовер Citroen C5 Aircross выпускается в Китае с 2017 года, а в родной Европе — с 2018 года. После премьеры пресса была в восторге от его дизайна и комфортной подвески с гидравлическими отбойниками, но хитом продаж французский паркетник так и не стал: в Китае продажи откровенно слабые (мене 25 тысяч в год), в Европе C5 Aircross топчется в середняках рынка (в лучшем для модели 2019 году продано чуть менее 80 тысяч шт.), а в России «француз» и вовсе считается нишевой моделью для состоятельных оригиналов из-за высокого ценника и отсутствия полного привода.

Плановый рестайлинг вряд ли сделает C5 Aircross популярнее, но ему привили новый ситроеновский стиль с икс-образным мотивом передка и заметно обновили салон. Передок полностью перекроен: на смену «двухэтажным» фарам пришли цельные, хотя и со ступенькой между нижней и верхней секциями. Светодиодные «усы» фар являются продолжением светодиодных гирлянд фальшрадиаторной решётки, которые смыкаются по центру на обрамлённой хромом чёрной глянцевой эмблеме Citroen. Передний бампер стал выглядеть визуально шире из-за новых сдвинутых к краям вертикальных прорезей и увеличенного центрального воздухозаборника. Перемены на корме свелись к новой светодиодной начинке фонарей: красные секции теперь расположены в шахматном порядке.

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В салоне появились новые передние кресла с увеличенной на 15 мм толщиной адаптивного пенонаполнителя, а в дополнение к подогреву теперь предлагается встроенный массажёр. Центральная консоль перекомпонована ради установки более крупного (10-дюймового вместо 8-дюймового) экрана мультимедийной системы, удобные вертикальные воздуховоды уступили место более низко расположенным горизонтальным, при этом отдельный сенсорный блок климат-контроля и галерея горячих физически клавиш остались на месте, а в вещевой нише под ними появился дополнительный (второй) USB-порт. Центральный тоннель тоже перекомпонован: нефиксируемый селектор АКП на нём уступил место куцей «флешке», зато ниша для мелочей стала больше.

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Линейка силовых агрегатов прежняя: в Европе кроссовер предлагается с 1,5-литровым турбодизелем (130 л.с.) либо 1,2-литровой бензиновой «турботройкой» (130 л.с.) в паре с 6-ступенчатой «механикой» либо 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Особняком стоит plug-in гибридная версия на базе 1,6-литрового бензинового турбомотора с совокупной отдачей в 224 л.с., способная проехать до 61 км на электротяге.

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В России дорестайлинговый Citroen C5 Aircross предлагается с 1,6-литровым бензиновым турбомотором (150 л.с.) в паре с 6-ступенчатым «автоматом» либо с 2,0-литровым турбодизелем (177 л.с.) и 8-ступенчатой АКП. Актуальный диапазон цен без «допов» — от 2,44 до 2,97 млн рублей. За первые три квартала этого года в нашей стране продано только 218 экземпляров C5 Aircross.

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2 комментария
12.01.2022 13:50
Кирилл Петрушев

Ну мне и нынешний нравится, а этот так вообще бомба, я бы дизель брал, он у французов вечный, да и бензиновые движки уже проблем не доставляют, все детские болячки давно устранили!

12.01.2022 14:04
Алексей Широкопояс

А морда то неплохо получилась, симпотно выглядит)

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