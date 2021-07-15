Jeep Compass-2022 с опозданием дебютировал на родине марки: богаче, но с прежним мотором

Нынешний Jeep Compass в строю с 2016-го, его мировая премьера прошла в Бразилии, но до родины бренда – США – он добрался лишь в 2017-м. Рестайлинговая модель для Северной Америки тоже представлена с опозданием: ее рассекретили только сейчас, хотя она уже доступна европейцам и тем же бразильцам, а в Китае продажи посвежевшего Джипа и вовсе стартовали еще в прошлом году. К слову, в Штатах (это, конечно, главный рынок североамериканского региона) Compass в «минусе». Так, с января по июнь текущего года американцы приобрели 34 154 автомобиля (-29%), тогда как, например, паркетник Chevrolet Trailblazer за тот же период там разошелся тиражом в 48 367 экземпляров (кросс Шеви появился в США весной 2020-го), а Honda HR-V за полгода обрел 68 441 владельца (+85%).

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Программа рестайлинга американской версии в целом такая же, как в остальных странах. Кроссоверу достался новый передний бампер с черной вставкой, фары стали у́же (они светодиодные по умолчанию), противотуманки перенесли выше. Интерьер полностью переделали: тут многослойная передняя панель, боковые дефлекторы обдува спрятаны в линию, а центральные расположены под тачскрином мультимедийной системы, который теперь возвышается над панелью. «Простым» комплектациям положен планшет диагональю 8,4 дюйма, у дорогих версий экран на 10,1 дюйма, плюс можно заказать виртуальную «приборку».



В США Jeep Compass и прежде был богаче, чем в некоторых других странах, а после рестайлинга список стандартного оборудования американской модели стал еще шире: в частности, даже самый дешевый кросс теперь имеет системы автоторможения (с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов) и мониторинга «слепых» зон. А еще американцам предложена новая «промежуточная» версия Latitude LUX – она оснащена лучше, чем базовый Sport и второе по старшинству исполнение Latitude, но доступнее топового варианта Limited. В арсенале «люкса» значатся кожаный салон, подогрев руля и передних кресел. Ну а самому дорогому Jeep Compass положены адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, панорамная крыша и 19-дюймовые колеса (у «простых» вариантов – 16- или 17-дюймовые, у «промежуточного» — 18-дюймовые). Позже появится Highway Assist, то есть адаптивный «круиз» с системой помощи удержания машины по центру полосы.



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В строю осталась и внедорожная версия Trailhawk, у такого Compass увеличенный на 25 мм дорожный просвет (218 мм против 195 мм у переднеприводного кросса и 206 мм у полноприводного), особые шины, иные бамперы и дополнительная защита снизу.



Двигатель в Штатах прежний – «атмосферник» 2.4 Tigershark мощностью 180 л.с. Переднеприводный Compass комплектуется шестиступенчатым «автоматом», полноприводный имеет 9АКП. Отметим, в других странах у кроссовера есть бензиновые турбодвигатели и дизели, также модель бывает в виде гибрида.

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Цена обновленного Jeep Compass начинается с отметки в 24 995 долларов, что эквивалентно примерно 1 859 000 рублей по актуальному курсу. В США продажи стартуют осенью, для Северной Америки автомобили производят в Мексике. К нам тоже поставляют Compass мексиканской сборки, но сроки появления рестайлингового SUV в России пока не объявлены.

