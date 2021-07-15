Рестайлинг ×
  • Jeep Compass-2022 с опозданием дебютировал на родине марки: богаче, но с прежним мотором

Jeep Compass-2022 с опозданием дебютировал на родине марки: богаче, но с прежним мотором

15.07.2021 27 0 0

Цены и комплектации рестайлингового SUV для Штатов уже объявлены, однако, чтобы прибрести такую модель, американцам еще придется подождать.

 

Нынешний Jeep Compass в строю с 2016-го, его мировая премьера прошла в Бразилии, но до родины бренда – США – он добрался лишь в 2017-м. Рестайлинговая модель для Северной Америки тоже представлена с опозданием: ее рассекретили только сейчас, хотя она уже доступна европейцам и тем же бразильцам, а в Китае продажи посвежевшего Джипа и вовсе стартовали еще в прошлом году. К слову, в Штатах (это, конечно, главный рынок североамериканского региона) Compass в «минусе». Так, с января по июнь текущего года американцы приобрели 34 154 автомобиля (-29%), тогда как, например, паркетник Chevrolet Trailblazer за тот же период там разошелся тиражом в 48 367 экземпляров (кросс Шеви появился в США весной 2020-го), а Honda HR-V за полгода обрел 68 441 владельца (+85%).

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Программа рестайлинга американской версии в целом такая же, как в остальных странах. Кроссоверу достался новый передний бампер с черной вставкой, фары стали у́же (они светодиодные по умолчанию), противотуманки перенесли выше. Интерьер полностью переделали: тут многослойная передняя панель, боковые дефлекторы обдува спрятаны в линию, а центральные расположены под тачскрином мультимедийной системы, который теперь возвышается над панелью. «Простым» комплектациям положен планшет диагональю 8,4 дюйма, у дорогих версий экран на 10,1 дюйма, плюс можно заказать виртуальную «приборку».

В США Jeep Compass и прежде был богаче, чем в некоторых других странах, а после рестайлинга список стандартного оборудования американской модели стал еще шире: в частности, даже самый дешевый кросс теперь имеет системы автоторможения (с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов) и мониторинга «слепых» зон. А еще американцам предложена новая «промежуточная» версия Latitude LUX – она оснащена лучше, чем базовый Sport и второе по старшинству исполнение Latitude, но доступнее топового варианта Limited. В арсенале «люкса» значатся кожаный салон, подогрев руля и передних кресел. Ну а самому дорогому Jeep Compass положены адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, панорамная крыша и 19-дюймовые колеса (у «простых» вариантов – 16- или 17-дюймовые, у «промежуточного» — 18-дюймовые). Позже появится Highway Assist, то есть адаптивный «круиз» с системой помощи удержания машины по центру полосы.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

В строю осталась и внедорожная версия Trailhawk, у такого Compass увеличенный на 25 мм дорожный просвет (218 мм против 195 мм у переднеприводного кросса и 206 мм у полноприводного), особые шины, иные бамперы и дополнительная защита снизу.

Двигатель в Штатах прежний – «атмосферник» 2.4 Tigershark мощностью 180 л.с. Переднеприводный Compass комплектуется шестиступенчатым «автоматом», полноприводный имеет 9АКП. Отметим, в других странах у кроссовера есть бензиновые турбодвигатели и дизели, также модель бывает в виде гибрида.

Jeep Compass Trailhawk
1 / 4
Jeep Compass Trailhawk
2 / 4
Jeep Compass Trailhawk
3 / 4
Jeep Compass Trailhawk
4 / 4

Цена обновленного Jeep Compass начинается с отметки в 24 995 долларов, что эквивалентно примерно 1 859 000 рублей по актуальному курсу. В США продажи стартуют осенью, для Северной Америки автомобили производят в Мексике. К нам тоже поставляют Compass мексиканской сборки, но сроки появления рестайлингового SUV в России пока не объявлены.

кроссовер авторынок новинки рестайлинг Jeep Jeep Compass

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Opel Zafira B с пробегом: МКП и роботы с «пороком сердца» и очень горячие моторы Первая часть обзора о бэушных Opel Zafira B выглядит достаточно оптимистично: по кузову есть шансы на минимальные коррозийные повреждения, электрика простая (исключая потенциальные проблемы... 2420 0 0 14.07.2021
Статьи / Авто недели Без изысков, но недорого в содержании: стоит ли покупать Hyundai ix55 за 1,2 миллиона рублей Недавно мы выбирали подержанную Toyota Highlander и выяснили, что этот кроссовер со временем практически не дешевеет: современный рынок задрал цены на хорошие экземпляры почти на уровень но... 2792 2 2 13.07.2021
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Porsche Cayenne I поколения (955) Более-менее понятно, что Cayenne, стремящийся к 20-летнему возрасту, является потенциальным генератором затрат на обслуживание, исчисляющихся сотнями тысяч рублей. Также понятно, что это дей... 2945 4 2 13.07.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Чем 8 лучше 16: тест обновленного Lada Largus Если мы решим поискать людей, готовых назвать эти машины «автомобилями своей мечты», то искать нам придется очень и очень долго. О таких машинах не мечтают, их просто покупают – потому что н... 53622 14 25 17.03.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор спереди, коробка сзади: опыт владения Porsche 944 Общеизвестно, что у «настоящего» Porsche мотор должен находиться сзади и быть оппозитным. Желательно – воздушного охлаждения. Меж тем почти 20 лет компания выпускала «бюджетную» (по меркам P... 51435 1 21 22.04.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Понижайка, мотор от Мустанга и цена 200 тысяч: опыт владения Ford Explorer Sport Trac  Могучий V6, полноценная внедорожная трансмиссия и отнюдь не «диванные» повадки на асфальте. Выглядит как идеальный и абсолютно неубиваемый автомобиль. Что ж, именно так думал его предыдущий... 48825 6 4 18.03.2021
Обсуждаемое
76 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
44 Хэтчбек Citroen C4 I с пробегом: крылья, сгнивающие изнутри, и японский генератор-убийца
Больше
Change privacy settings