Семейство Opel Astra GSe: не только декор, но мощнее «пятидверки» не стали

«Оспортивленные» хэтчбек и универсал отличились, прежде всего, перенастроенной подвеской, впрочем, есть особенности и в плане дизайна. Исполнение «под спорт» получили только самые мощные гибриды, но технических обновок нет.

О том, что Opel возродил аббревиатуру GSe, было объявлено в середине сентября. Прежде, напомним, эта приставка расшифровывалась как Grand Sport Einspritzung, она обозначала двигатель с системой впрыска топлива. Новое же значение – Grand Sport electric, и теперь это суббренд для самых динамичных электрифицированных моделей марки. Ну а первой шильдик GSe получила Astra в виде подзаряжаемого гибрида, причем в обоих кузовах (хэтчбек и универсал).

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Гибриды «под спорт» имеют бензиновый турбомотор 1.6 и электродвигатель, которые вместе выдают 225 л.с. и 360 Нм: эта установка изначально была анонсирована и для стандартной Астры, но в продаже такие хэтч и универсал еще не появились (на данный момент в Европе доступны только 180-сильные гибриды, при этом крутящий момент у них – те же 360 Нм). Opel Astra GSe укомплектована восьмиступенчатым «автоматом» и батареей емкостью 12,4 кВт*ч, только на электротяге она способна проехать 63 км пути.



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Впрочем, без технических доработок все же не обошлось, у версии GSe переделана подвеска: появились амплитудозависимые амортизаторы Koni FSD и новые пружины, дорожный просвет стал меньше на 10 мм. Кроме того, перенастроены рулевое управление и тормоза – они стали еще отзывчивее. Время разгона до 100 км/ч Astra GSe пока не раскрыто. Между тем соплатформенный плагин-гибридный Peugeot 308 с аналогичной 225-сильной установкой первую «сотню» наберет за 7,5 секунды (180-сильные гибридные хэтчи Peugeot 308 и Opel Astra это упражнение проделают за 7,6 секунды).



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Разумеется, есть особенности и в плане дизайна. Так, Opel Astra GSe достались оригинальный передний бампер и 18-дюймовые колеса, как у прошлогоднего концепта Opel Manta GSe ElektroMOD. В салоне – спортивные передние кресла и обивка из алькантары.



В Европе старт продаж гибридных Astra GSe и Astra Sports Tourer GSe намечен на январь следующего года, цены еще не объявлены. К примеру, в Германии гибридный хэтч со 180-сильной установкой сегодня стоит от 39 100 евро.

Стандартная Астра последнего поколения должна была появиться в России вместе с другими новинками концерна Stellantis в этом году, но из-за известных событий премьеры, очевидно, отменены.

