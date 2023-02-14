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Peugeot готовит новый кроссовер e-3008: первое изображение

14.02.2023 120 0 0

Французская марка уже подтвердила, что «зелёная» новинка дебютирует во второй половине текущего года. В конкуренты ей прочат Volkswagen ID.4.

Бренд Peugeot входит в состав автогиганта Stellantis, который появился в начале 2021 года. В конце прошлого месяца компания рассказала о своих планах на ближайшие годы, а также о грядущих новинках. Так, к 2025-му у каждой модели Пежо будет электрическая версия, а к 2030-му марка полностью перейдёт на разработку и выпуск электромобилей на основном для неё европейском рынке. Ближайшей новинкой станет компактный электрический кроссовер Peugeot e-3008.

На фото: актуальный Peugeot 3008

До дебюта новинки осталось несколько месяцев: в компании сообщили, что презентация Peugeot e-3008 состоится во второй половине текущего года. Ранее замаскированные прототипы «обычного» 3008 нового поколения уже попадались в ходе зимних дорожных тестов. Ранее художник Kolesa.ru предположил, как может выглядеть будущая модель с ДВС, а теперь дизайнер испанского издания Motor.es предлагает вариант экстерьера полностью электрической версии с приставкой в виде буквы «e».

Отметим, будущая полностью «зелёная» модель нарисована с учётом нового фирменного дизайна бренда, который ранее был продемонстрирован с помощью концепта Peugeot Inception (его показали на выставке CES в Лас-Вегасе в начале прошлого месяца). Позже компания показала тизеры будущих новинок (в их числе e-3008), оформленных в соответствующем стиле.

Рендер Peugeot e-3008

Судя по рендеру, электрический кроссовер может получить «оквадраченные» линии кузова, покатую багажную дверь, рельефные выштамповки на капоте и пластиковый обвес из некрашеного пластика по периметру кузова. На передней части видна головная оптика новой формы с шестью расположенными под углом «клыками» (по три с каждой стороны). Между фарами располагается визуально сливающаяся с ними заглушка с тремя тонкими горизонтальными линиями, которые сходятся в центре, где находится новый логотип Peugeot.

На фото: салон актуального Peugeot 3008

В нижней части переднего бампера расположен крупный воздухозаборник, на кромке капота можно увидеть наименование модели. Корпуса боковых зеркал, стойки, а также крыша окрашены в чёрный цвет. Рейлинги художник модели не нарисовал, хотя у нынешнего «просто» Peugeot 3008 они есть. Предполагается, что некоторые решения, реализованные в шоу-каре Inception найдут отражение и в салоне нового компактного кроссовера e-3008.

На фото: концепт Peugeot Inception
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На фото: концепт Peugeot Inception
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На фото: концепт Peugeot Inception
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Известно, что в основу новинки ляжет модульная платформа STLA Medium. Предполагается, что электропаркетнику предложат пару тяговых батарей на выбор, ёмкостью либо 70, либо 87 кВт*ч. По предварительным данным, максимальный запас хода на одной зарядке у Peugeot e-3008 превысит 500 км. Ожидается, что у модели будут версии с одним мотором, расположенным на передней оси, а также варианты с двухмоторной силовой установкой. Мощность, вероятно, будет варьироваться от 180 до 300 л.с.

В конкуренты Peugeot e-3008 на европейском рынке прочат Volkswagen ID.4, его «родственника» Skoda Enyaq, а также Renault Megane E-Tech Electric. Цена новинки (пока даже ориентировочная) не рассекречена. Отметим, в родной для Пежо Франции стоимость Renault Megane E-Tech Electric стартует с отметки 39 тыс. евро.

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