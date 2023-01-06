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  • Peugeot Inception: руль по проводам, эстетика диско-клуба, 680 л.с. и 3 с до «сотни»

Peugeot Inception: руль по проводам, эстетика диско-клуба, 680 л.с. и 3 с до «сотни»

06.01.2023 169 0 0

Подзабытая в США французская марка Peugeot показала на выставке CES в Лас-Вегасе концепт-манифест Inception с очень интересным салоном, многие элементы которого мы увидим через пару лет на серийных машинах.

Марка Peugeot ушла из США в 1991 году и до прошлого года вынашивала планы по возвращению, но после образования корпорации Stellantis приоритеты изменились и в ближайшее десятилетие европейский рынок останется для Peugeot главным. К 2030 году Peugeot планирует полностью переключиться на электромобили в Европе и стать их ведущим производителем в регионе. Достичь этой амбициозной цели помогут новые технологические возможности материнской корпорации Stellantis и крутой дизайн, который демонстрирует концептуальный седан Inception, его название переводится с латинского как «начало».

В почти однообъёмном и угловатом облике Peugeot Inception с ажурными передними стойками кузова угадываются мотивы 70-х и даже раннесоветского конструктивизма, но техническая начинка и материалы — самые что ни на есть современные. Габаритная длина Peugeot Inception — 5 м, высота — 1,34 м, центральных стоек кузова нет, задние двери открываются против основного хода. Крышка капота очень короткая и сдвижная, под ней находится зарядный разъём. Фары и фонари стилизованы под когти, как бы пронизывающие кузов. Вместо зеркал, разумеется, используются камеры.

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Верхняя часть кузова — это своеобразный стеклянный купол площадью 7,2 м2, он изготовлен из специального светоотражающего архитектурного стекла с перламутровым покрытием, создающим в преимущественно монохромном салоне дивные цветовые переливы, меняющиеся в зависимости от времени суток и угла падения света. Ступицы колёс увенчаны фиксированными колпачками в виде эмблемы Peugeot, во время езды они не вращаются.

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Салон концепта призван показать преимущества электромобильной архитектуры, в которой техническая начинка занимает очень мало места. Передней панели как таковой нет, а широкий мультимедийный экран отнесён максимально вперёд, чтобы дать передним седокам больше свободного пространства.

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Складной прямоугольный штурвал Hypersquare со скруглёнными гранями напоминает портативную игровую приставку: круглые отверстия — это сенсорные многофункциональные джойстики, а в центре находится экран. Штурвал физически не связан с колёсами и крепится к небольшой плоской консоли с кольцевым щитком приборов на верхней плоскости — он отображает информацию не только для водителя, но и для тех, кто находится снаружи машины. В режиме автопилота (заявлен 4 уровень) штурвал убирается и свободного места спереди становится ещё больше.

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Декорирован салон в стиле клубов 70-х — просторные кубические кресла снабжены массивными стёганными подголовниками, голый оцинкованный метал с перламутровым блеском сочетается с зеркальными поверхностями и обивкой из переработанного полиэстера. В периметр салона органично инсталлирована аудиосистема Focal с двумя сабвуферами в полу — атмосфера дискотеки во время езды гарантирована.

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В основе Peugeot Inception лежит модульная электромобильная платформа STLA Large, впервые анонсированная в 2021 году. Силовая установка состоит из двух электромоторов (по одному на ось) совокупной мощностью 500 кВт (680 л.с.), разгон до 100 км/ч занимает менее трёх секунд. 800-вольтовая батарея ёмкостью 100 кВт·ч обеспечивает до 800 км пробега на одной зарядке.

Теоретически Peugeot Inception через несколько лет мог бы превратиться в новый Peugeot 508, но французская марка не называет концепт предвестником какой-либо конкретной модели, зато обещает представить серийный электромобиль с проводным штурвалом Hypersquare до конца текущего десятилетия. Прочие элементы дизайна концепта мы увидим на серийных моделях Peugeot после 2025 года, а до того французская марка успеет представить пять новых электромобилей.

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