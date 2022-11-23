Седан Peugeot 508 был впервые представлен в 2010 году на Женевском автосалоне. Он пришёл на смену сразу двум моделям – 407 и 607, производившимся с 2003 по 2010 и с 1999 по 2010 годы соответственно. Второе поколение автомобиля показали в начале 2018 года, и в отличие от своего предшественника он получил кузов лифтбек (кроме того, в обоих генерациях присутствует универсал). Уже подошло время для планового рестайлинга, и на днях закамуфлированные тестовые образцы были впервые замечены фотошпионами. Как же изменится автомобиль в ходе обновления?

Рендер обновлённого 508

Пока передняя часть сильно закамуфлирована, и не видно практически никаких деталей, за исключением фрагментов вертикальных светодиодных ходовых огней, которые являются отличительной чертой всех новых моделей бренда. Сохранятся и узкие горизонтальные фары, при этом их форма и наполнение будут новыми. Автомобиль наверняка получит новую решётку радиатора – мы изобразили вариант, сделанный в стиле недавно представленного Peugeot 408. Сбоку сколь-либо существенных изменений не ожидается, а сзади единственным видимым на шпионских фотографиях отличием являются новые фонари с тремя наклонными светодиодными штрихами. Рестайлинговая модель наверняка получит новую эмблему марки, также мы изобразили вариант с обновлённым задним бампером – он получил хромированную отделку в нижней части.

Рендер обновлённого 508

Пежо 508 построен на платформе EMP2 (Efficient Modular Platform), которую также используют модели DS 7 Sportback, DS 9 и представленный в прошлом году кросс-лифтбек Citroen C5 X. В моторную гамму входят бензиновая «турбочетвёрка» PureTech мощностью 180 или 225 л.с., а также дизели 1.5 BlueHDi (130 л.с.) и 2.0 BlueHDi (160 или 180 л.с.). Все варианты комплектуются 8-ступенчатым «автоматом». Кроме того, два года назад французы показали самую мощную версию 508-го, которая оснащается 200-сильным бензиновым 1.6 PureTech, парой электромоторов (110-сильный на передней оси и 113-сильный на задней) и батареей ёмкостью 11,5 кВт*ч. Совокупная мощность этой системы составляет 350 Нм и 520 Нм крутящего момента.

Нынешний Peugeot 508 1 / 3 Нынешний Peugeot 508 2 / 3 Нынешний Peugeot 508 3 / 3

Напомним, в начале осени состоялась премьера электрических версий хэтчбека и универсала 308.