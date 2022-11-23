Лифтбек ×

Обновлённый Peugeot 508: первые изображения

23.11.2022 53 0 0

На прошлой неделе в объектив фотошпионов впервые попался рестайлинговый флагман французской компании с индексом 508. Мы решили представить, как будет выглядеть новинка.

 

Седан Peugeot 508 был впервые представлен в 2010 году на Женевском автосалоне. Он пришёл на смену сразу двум моделям – 407 и 607, производившимся с 2003 по 2010 и с 1999 по 2010 годы соответственно. Второе поколение автомобиля показали в начале 2018 года, и в отличие от своего предшественника он получил кузов лифтбек (кроме того, в обоих генерациях присутствует универсал). Уже подошло время для планового рестайлинга, и на днях закамуфлированные тестовые образцы были впервые замечены фотошпионами. Как же изменится автомобиль в ходе обновления?

Рендер обновлённого 508

Пока передняя часть сильно закамуфлирована, и не видно практически никаких деталей, за исключением фрагментов вертикальных светодиодных ходовых огней, которые являются отличительной чертой всех новых моделей бренда. Сохранятся и узкие горизонтальные фары, при этом их форма и наполнение будут новыми. Автомобиль наверняка получит новую решётку радиатора – мы изобразили вариант, сделанный в стиле недавно представленного Peugeot 408. Сбоку сколь-либо существенных изменений не ожидается, а сзади единственным видимым на шпионских фотографиях отличием являются новые фонари с тремя наклонными светодиодными штрихами. Рестайлинговая модель наверняка получит новую эмблему марки, также мы изобразили вариант с обновлённым задним бампером – он получил хромированную отделку в нижней части.

Рендер обновлённого 508

Пежо 508 построен на платформе EMP2 (Efficient Modular Platform), которую также используют модели DS 7 Sportback, DS 9 и представленный в прошлом году кросс-лифтбек Citroen C5 X. В моторную гамму входят бензиновая «турбочетвёрка» PureTech мощностью 180 или 225 л.с., а также дизели 1.5 BlueHDi (130 л.с.) и 2.0 BlueHDi (160 или 180 л.с.). Все варианты комплектуются 8-ступенчатым «автоматом». Кроме того, два года назад французы показали самую мощную версию 508-го, которая оснащается 200-сильным бензиновым 1.6 PureTech, парой электромоторов (110-сильный на передней оси и 113-сильный на задней) и батареей ёмкостью 11,5 кВт*ч. Совокупная мощность этой системы составляет 350 Нм и 520 Нм крутящего момента.

Нынешний Peugeot 508
1 / 3
Нынешний Peugeot 508
2 / 3
Нынешний Peugeot 508
3 / 3

Напомним, в начале осени состоялась премьера электрических версий хэтчбека и универсала 308.

седан рендеры "Колёса.ру" новинки лифтбек Peugeot Peugeot 508

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Нужно ли прогревать автомобиль перед поездкой зимой: разбираемся подробно В моем личном рейтинге дискуссионных и провокационных тем статьи «как надо прогревать машину зимой» занимают почетное первое место по количеству несуразностей, ошибок и прочих недостатков. Т... 479 1 1 22.11.2022
Статьи / Авто и технологии Совсем как русское: путь масла от скважины до потребителя своими глазами Два опытных блогера-путешественника, Алексей Жирухин и Сергей Лысенко, в рамках увлекательного четырнадцатидневного турне длиной в 12 000 км узнают весь путь получения масла – от скважины до... 338 0 3 22.11.2022
Статьи / Популярные вопросы Не только опасное вождение: как и почему ПДД запрещают частые перестроения Частые перестроения на дороге многие ассоциируют только с опасным вождением, которое, как известно, запрещено ПДД. Однако на самом деле перестроения регламентируются даже в условиях, когда в... 592 0 1 21.11.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 17128 7 205 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 13928 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 11002 26 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings