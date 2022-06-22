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  • Ещё один Peugeot 408: теперь глобальный кросс-лифтбек, родственный Citroen C5 X

Ещё один Peugeot 408: теперь глобальный кросс-лифтбек, родственный Citroen C5 X

22.06.2022 171 0 0

В линейке есть вариант с бензиновой «турботройкой», а также пара подзаряжаемых гибридов. Привод – только передний.

 

Французская марка опубликовала первый тизер паркетника Peugeot 408 в конце мая 2022-го: на нём была видна лишь часть «передка» автомобиля с радиаторной решёткой. В середине текущего месяца появились новые фотографии прототипа новинки, «спрятанного» с помощью маскировочной плёнки. Теперь же кросс-лифтбек рассекречен полностью. Сразу оговоримся, что в актуальной линейке марки уже есть модель с таким индексом: недавно был представлен модернизированный седан Peugeot 408, но он предназначен только для китайского рынка. Кстати, представленный сегодня глобальный паркетник будет продаваться и в Поднебесной, но там у него в названии будет дополнительная литера X.

На фото: кросс-лифтбек Peugeot 408

Новинка многое получила от машин «308-го» семейства, хотя и не всё. К примеру, у Peugeot 408 собственная радиаторная решётка: с узором в виде не горизонтальных «штрихов», как хэтчбека и универсала, а с вертикальными. Кроме того, кросс-лифтбек получил более мускулистые крылья и другие бамперы. Модель оснастили матричной головной оптикой с узнаваемыми «клыками» ДХО, колёсными дисками оригинального дизайна, размер которых варьируется в диапазоне от 17 до 20 дюймов. На багажной двери есть лаконичный спойлер, а на её верхней части – пара так называемых «ушек».

Дорожный просвет паркетника составляет 188-189 мм (в зависимости от версии), для сравнения у Peugeot 308 этот показатель равен 143-145 мм. В основу «408-го» легла платформа EMP2, на ней же базируется родственный кросс-лифтбек Citroen C5 X. У новинки длина составляет 4687 мм, ширина – 1848 мм, а высота – 1478 мм; расстояние между осями – 2787 мм. По габаритам «братья» схожи: у Citroen C5 X длина равна 4805 мм, ширина – 1865 мм, высота – 1485 мм, а колёсная база – 2785 мм.

Салон новинка позаимствовала у Peugeot 308: модель получила 10-дюймовую виртуальную «приборку» и тачскрин информационно-развлекательной системы с такой же диагональю. За доплату покупателям кросс-лифтбека предложат панорамную крышу, камеры кругового обзора, система ночного видения, обогрев руля, адаптивный круиз-контроль с девятью радарами и аудиосистему с десятью динамиками.

У пятой двери есть электропривод, в багажнике бензиновой версии оборудовали двухуровневый пол (у гибридов дополнительного уровня нет). В первом случае объём грузового отделения составляет 536 литров (1611 литров при сложенных задних сидениях), во втором – 471 литр (1545 литров при сложенном втором ряде).

Кросс-лифтбек Peugeot 408 оснастили бензиновой «турботройкой» Puretech объёмом 1,2 литра, его отдача составляет 130 л.с., в пару предлагается 8АКП. Также есть пара подзаряжаемых гибридов, в их основе находится бензиновый турбомотор объёмом 1,6 литра мощностью 150 или 180 л.с. Они работают в тандеме с восьмиступенчатым «автоматом», в который интегрирован 110-сильный электромотор. Совокупная отдача в зависимости от варианта равна 180 и 225 л.с., а максимальный крутящий момент един – 360 Нм. Привод – только передний. Ёмкость батареи составляет 12,4 кВт*ч, запас хода при движении только на электротяге – 60 км (расчёт вели по циклу WLTP). В дальнейшем семейство пополнит полностью «зелёная» версия «четыреста восьмого».

На европейский рынок кросс-лифтбек выйдет в начале следующего года. Производство Peugeot 408 изначально наладят на предприятии компании в Мюлузе (Франция), с этого же конвейера сходят хэтчбеки и универсалы 308. Позже Peugeot 408X начнут выпускать и в Китае.

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