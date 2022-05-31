Засвечен ещё один новый Peugeot 408 – глобальный паркетник

В линейке Пежо скоро будет две модели с индексом 408. Так, на следующей неделе в Китае представят «четырехдверку» нового поколения, такой седан окажется «поднебесным» эксклюзивом. А в конце июня раскроется Peugeot 408 для мирового рынка – автомобиль, который, согласно релизу, сочетает в себе «гены SUV» и «динамичный силуэт фастбека». Проще говоря, Peugeot готовит купеобразный кросс-хэтч (или лифтбек) а ля последний Citroen C4 или Citroen C5 X.

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Никаких иных подробностей о глобальной модели Peugeot 408 марка пока не привела, есть только единственный тизер. Между тем европейские СМИ уверены, что речь идет о кроссоверной разновидности нынешнего Peugeot 308, построенного на платформе EMP2. К слову, информация о том, что в новом поколении 308-е семейство пополнится «кроссовером», гуляет по Сети аж с 2019 года. Прежде такому паркетнику прочили имена Peugeot 308 Cross и Peugeot 4008 (последний индекс раньше носил «полноценный» SUV – брат старого Mitsubishi ASX, а сегодня так зовется китайская версия Peugeot 3008). Ну и добавим, что новинку Пежо уже ловили во время тестов: в профиль она действительно напоминает упомянутые выше купеобразные Ситроены.



Судя по официальной картинке, у Peugeot 408 будет своя радиаторная решетка – с вертикальными «штрихами» вместо горизонтальных у хэтча и универсала Peugeot 308. Оптику пока не видно. Впрочем, скорее всего, как и родственные «пятидверки», 408-й получит узкие фары с «клыками» (разумеется, оптика будет светодиодной).

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В Европе Peugeot 408 точно предложат в виде подзаряжаемого гибрида – в подписи к тизеру на «старосветских» медиа-сайтах концерна Stellantis есть аббревиатура PHEV. Напомним, у Peugeot 308 две гибридные версии, обе имеют бензиновую «турбочетверку» 1.6 и восьмиступенчатый «автомат» со встроенным электромотором: совокупная отдача младшего варианта составляет 180 л.с., старшего – 225 л.с. «Традиционный» 308-й доступен с бензиновой «турботройкой» 1.2 PureTech (110 или 130 л.с.) и турбодизелем 1.5 BlueHDi (130 л.с.). Вероятно, у Peugeot 408 тоже будут исполнения только с ДВС. Привод же исключительно передний.



Новый паркетник ждут в продаже к концу текущего года.