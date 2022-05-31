Новинки ×

Засвечен ещё один новый Peugeot 408 – глобальный паркетник

31.05.2022 281 0 0

По предварительным данным, ближайшим родственником нового купеобразного кросса является нынешний хэтчбек Peugeot 308. До премьеры осталось совсем немного.

 

В линейке Пежо скоро будет две модели с индексом 408. Так, на следующей неделе в Китае представят «четырехдверку» нового поколения, такой седан окажется «поднебесным» эксклюзивом. А в конце июня раскроется Peugeot 408 для мирового рынка – автомобиль, который, согласно релизу, сочетает в себе «гены SUV» и «динамичный силуэт фастбека». Проще говоря, Peugeot готовит купеобразный кросс-хэтч (или лифтбек) а ля последний Citroen C4 или Citroen C5 X.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Никаких иных подробностей о глобальной модели Peugeot 408 марка пока не привела, есть только единственный тизер. Между тем европейские СМИ уверены, что речь идет о кроссоверной разновидности нынешнего Peugeot 308, построенного на платформе EMP2. К слову, информация о том, что в новом поколении 308-е семейство пополнится «кроссовером», гуляет по Сети аж с 2019 года. Прежде такому паркетнику прочили имена Peugeot 308 Cross и Peugeot 4008 (последний индекс раньше носил «полноценный» SUV – брат старого Mitsubishi ASX, а сегодня так зовется китайская версия Peugeot 3008). Ну и добавим, что новинку Пежо уже ловили во время тестов: в профиль она действительно напоминает упомянутые выше купеобразные Ситроены.

Судя по официальной картинке, у Peugeot 408 будет своя радиаторная решетка – с вертикальными «штрихами» вместо горизонтальных у хэтча и универсала Peugeot 308. Оптику пока не видно. Впрочем, скорее всего, как и родственные «пятидверки», 408-й получит узкие фары с «клыками» (разумеется, оптика будет светодиодной).

Актуальный хэтчбек Peugeot 308
1 / 5
Актуальный хэтчбек Peugeot 308
2 / 5
Актуальный хэтчбек Peugeot 308
3 / 5
Актуальный хэтчбек Peugeot 308
4 / 5
Актуальный хэтчбек Peugeot 308
5 / 5

В Европе Peugeot 408 точно предложат в виде подзаряжаемого гибрида – в подписи к тизеру на «старосветских» медиа-сайтах концерна Stellantis есть аббревиатура PHEV. Напомним, у Peugeot 308 две гибридные версии, обе имеют бензиновую «турбочетверку» 1.6 и восьмиступенчатый «автомат» со встроенным электромотором: совокупная отдача младшего варианта составляет 180 л.с., старшего – 225 л.с. «Традиционный» 308-й доступен с бензиновой «турботройкой» 1.2 PureTech (110 или 130 л.с.) и турбодизелем 1.5 BlueHDi (130 л.с.). Вероятно, у Peugeot 408 тоже будут исполнения только с ДВС. Привод же исключительно передний.

Новый паркетник ждут в продаже к концу текущего года.

хэтчбек кроссовер авторынок новинки Peugeot Peugeot 408 Peugeot 308

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Что делать, если страховая компания отказывается страховать автомобиль по договору ОСАГО Заключение договора ОСАГО – обязанность каждого автовладельца. Мы подробно рассказывали, как оформить бумажный и электронный полис ОСАГО, какие изменения произошли в 2020 году и что будет,... 387 0 3 30.05.2022
Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Hyundai Santa Fe Classic Santa Fe стал в России первым по-настоящему популярным кроссовером Hyundai. Скорее всего, большую роль сыграла сборка этого кроссовера на Таганрогском ТагАЗе: Santa Fe тогда не был слишком д... 1488 1 2 29.05.2022
Статьи / Бензин Бензин рекордно подешевел в опте: почему же цены на АЗС не падают и вряд ли упадут Биржевая стоимость топлива опустилась до рекордно низких значений. Сейчас АЗС покупают его дешево, но в розницу торгуют по прежним ценам. По мнению экспертов, более-менее заметное снижение е... 5726 0 26 27.05.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 25035 1 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Редкость в кубе: опыт владения Chrysler 300С Touring Chrysler 300С в нашей стране – до сих пор один из самых распространенных «американцев», любимый самыми разными слоями населения, от интеллигентов до маргиналов, от рациональных технарей до ю... 11115 14 11 10.02.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 10186 12 44 29.04.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings