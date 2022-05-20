Теперь официально: анонсирован седан Peugeot 408 нового поколения

Пусть облик модели уже не секрет, зато впервые продемонстрирован ее силуэт. Ждать премьеры осталось недолго.

Несколько дней назад в Сеть выложили шпионские фотографии седана Peugeot 408 третьей генерации без камуфляжа. Теперь же сама марка опубликовала тизер новой «четырехдверки», вдобавок раскрыты сроки презентации: модель представят в июне. Как и «второй» седан, свежий Peugeot 408 адресован исключительно Китаю, там же наладят производство (предшественника тоже выпускают локально). Напомним, в России до известных геополитических событий собирали Peugeot 408 первого поколения.

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На снимках папарацци запечатлено «личико», а вот силуэт мы видим впервые, и он у нового седана гораздо стремительнее, чем у предшественника. Тизер также дает представление о задних фонарях: они вытянулись, но при этом остались «изломанными». Что же касается передка, то его оформили в стиле последнего еврохэтча Peugeot 308: седан получил аналогичные радиаторную решетку, фары и диодные «клыки» ходовых огней. Кроме того, Peugeot 408 станет первой моделью бренда в Поднебесной с новой эмблемой.



Новый Peugeot 408 для Китая. Фото: Autohome

Предполагается, что, как и хэтчбек, «четырехдверка» сохранила платформу EMP2 (в основе российского седана лежит старая «тележка» PF2). Размеры модели третьего поколения все еще неизвестны. Длина «второго» Peugeot 408 составляет 4750 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1488 мм, колесная база – 2730 мм.



Интерьер тоже уже раскрыт шпионами, он проще, чем у хэтча Peugeot 308. Так, у седана привычный экран мультимедиа, а не трапециевидный, также у планшета нет дополнительной сенсорной панели снизу. Дефлекторы обдува не стали прятать в единую линию, ну и «четырехдверке» достался традиционный рычаг коробки вместо маленького селектора.

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О технике пока не знают даже китайские СМИ. Предыдущий седан доступен с бензиновыми «турботройкой» 1.2 и «турбочетверкой» 1.6 мощностью 136 и 170 л.с. соответственно. Первому мотору положена шестиступенчатая роботизированная коробка, второй работает в паре с классическим шестиступенчатым «автоматом».



Кстати, прежний Peugeot 408 остается в КНР, но под другими маркой и именем, плюс теперь это электрокар: седан Fukang ES600 уже представлен (бренд Fukang принадлежит концерну Dongfeng).