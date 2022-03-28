Peugeot 408 превратился в недорогой электромобиль Fukang ES600. Ждём в России?

Fukang — дочерний бренд китайской государственной автомобильной корпорации Dongfeng, под которым 30 лет назад в КНР локализовали французскую компактную модель Citroen ZF. С 2008 года имя Fukang находилось в архиве, но вернулось в 2021 году в качестве недорого электромобильного бренда, первенцем которого стала батарейная версия седана Citroen C-Elysee, названная Fukang e-Elysee. Вторую модель — Fukang ES500 — сделали на базе чуть более престижного компактного седана Nissan Sylphy прошлого поколения, ну а теперь на рынок выходит флагман — Fukang ES600 (габаритная длина — 4750 мм, колёсная база — 2730 мм).

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ES600 — это слегка перекроенный Peugeot 408 второго поколения (платформа EMP2), что выпускается в Китае с 2014 года и в 2018 году пережил рестайлинг. В России, напомним, до сих пор производится и продаётся модернизированный Peugeot 408 первого поколения (платформа PF2), то есть китайский тёзка куда современнее. В ближайшие месяцы в Китае дебютирует уже «третий» Peugeot 408 — тоже на платформе EMP2, но с новым кузовом, а «второй» пустили на электрическую конверсию и сделали Fukang ES600.



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Снаружи Fukang ES600 отличается от «углеводородного» собрата переоформленным передком с глухой фальшрадиаторной решёткой, в которую вживлён лючок доступа к зарядному разъёму, и более лаконичным задним бампером. В салоне появился вертикальный мультимедийный 9,3-дюймовый экран, виртуальный электромобильный щиток приборов и шайба выбора режимов силовой установки вместо традиционного качающегося рычага АКП.

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Единственный электромотор мощностью 150 л.с. находится под капотом и вращает передние колёса. Полного заряда батареи ёмкостью 53 кВт·ч хватает на 430 км пробега под устаревшему циклу NEDC. Другие характеристики пока не объявлены, зато известна цена — от 153 800 юаней или 2,4 млн рублей в переводе по курсу ЦБ РФ на день публикации. В общем, недорого за довольно крупную и неплохо укомплектованную машину. Впрочем, главная ставка делается на корпоративный сектор и лизинг, поэтому невысокая ёмкость батареи не кажется недостатком — на день работы хватит, а ночью машина преспокойно зарядится от маломощного терминала за 9-10 часов.



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Для нас Fukang ES600 интересен тем, что по техническим характеристикам он близок к Evolute i-Pro — электрическому седану китайского происхождения, выпуск которого должен начаться до конце этого года на мощностях Липецкого моторного завода. Напомним, что завод этот вернулся к жизни в свете подписания СПИКа с Минпромторгом РФ и утверждённой в августе прошлого года правительством «Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в РФ на период до 2030 года». В теории новый, электромобильный СПИК с Минпромторгом может подписать и завод ПСМА Рус в Калуге, а Fukang ES600 может стать первенцем электромобильной линейки — вот только название нужно будет придумать более благозвучное. Пока это лишь наши ожидания, корпорация Stellantis (ей принадлежит бренд Peugeot) никаких официальных заявлений по поводу локализации электромобилей в России не делала.

