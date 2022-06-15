Peugeot готовит ещё один 408: паркетник показался на новых фотографиях

У бренда Peugeot в Европе дела идут не очень: продажи снижаются не первый год подряд. Так, по итогам «ковидного» 2020-го клиенты купили 753 429 шт., что на 22,2% меньше, чем годом ранее; в 2021-ом дилеры реализовали ещё на 3,3% меньше машин – 728 917 экземпляров. Падение продолжается и в текущем году: за первую треть автомобили Peugeot разошлись по старосветскому рынку тиражом в 205 974 шт. (на 28,1% меньше, чем в январе-апреле прошлого года).

Первый тизер Peugeot 408

Увеличить интерес к бренду призваны ранее анонсированные новинки, одной из них станет кросс-лифтбек 408. Напомним, в актуальной линейке марки уже есть модель с таким индексом: совсем недавно был представлен соответствующий модернизированный седан, но эта модель предназначена только для китайского рынка. Любопытно, что новый глобальный паркетник будет продаваться в том числе и в Поднебесной, однако там ему дадут прибавку в виде литеры X.



Новый тизер Peugeot 408

В конце прошлого месяца в Peugeot опубликовали первый тизер новинки: на нём была видна неполностью только передняя часть автомобиля. Судя по снимку, Peugeot 408 получит собственную радиаторную решётку – с вертикальными «штрихами», а не с горизонтальными, как у хэтчбека и универсала 308.



Новый тизер Peugeot 408

Теперь производитель опубликовал новые снимки будущего «408-го»: они демонстрируют вид сверху на переднюю часть, а также корму паркетника. Прототип на фото спрятан с помощью маскировочной плёнки. На этих изображениях частично видна оптика модели: очевидно, что оформление фар и задних фонарей автомобиль позаимствовал у родственных «пятидверок». На фото заметно, что корму украсили небольшим спойлером, который располагается на багажной двери кросс-лифтбека.



На фото: актуальный хэтчбек Peugeot 308

В компании пока не сообщают подробностей о глобальной модели Peugeot 408. Предполагается, что в его основу ляжет удлинённая версия платформы EMP2 (на ней базируется родственный кросс-хэтч Citroen C5 X). О технике новинки официальной информации по-прежнему нет. Но в названиях сегодняшних снимков также есть указание на «PHEV»: оно ещё раз косвенно подтверждает предположение о том, что у модели будет версия подключаемого гибрида.



Не исключено, что «408-ой» позаимствует начинку у Peugeot 308: в гамме у него две гибридные версии, в основе обеих бензиновая «турбочетвёрка» объёмом 1,6 литра и восьмиступенчатый «автомат» со встроенным электромотором. Совокупная отдача младшего варианта – 180 л.с., старшего – 225 л.с. Кроме того, у «триста восьмого» в линейке есть ещё бензиновая «турботройка» 1.2 PureTech (110 или 130 л.с.) и турбодизель 1.5 BlueHDi (130 л.с.). Вероятно, и у Peugeot 408 будут версии с традиционным ДВС.



На фото: салон актуального хэтчбека Peugeot 308

В компании отметили, что сейчас завершается цикл тестирования «408-го»: во время различных дорожных испытаний прототипы модели проехали в общей сложности около 1,1 млн километров. Официальная презентация новинки французского бренда пройдёт через неделю, 22 июня. В продаже на европейском рынке он, скорее всего, появится ближе к концу текущего года.

