Peugeot показал новый седан 408: дизайн в стиле 308-го, новый салон и прежняя техника

Рестайлинговая модель французского бренда предназначена для поднебесного рынка. Продажи новинки начнутся позже в этом году.

В Китае в 2014 году представили седан 408 второй генерации, в его основу легла платформа EMP2. Эту модель, предназначенную для рынка КНР, обновляли в 2018-ом. Продажи «четырёхдверки» весьма скромные: в «ковидном» 2020-ом было реализовано всего 9206 машин, в 2021-ом китайцы купили немногим больше – 12 466 экземпляров, а за первую треть текущего года дилеры продали 4848 седанов, что на 3,7% больше, чем за январь-апрель предыдущего года.



На фото: рестайлинговый седан Peugeot 408

О том, что бренд готовит новый 408-ой, стало известно ещё в прошлом месяце. Предполагалось, что седан, предназначенный для поднебесного рынка, сменит поколение, однако производитель – СП Dongfeng Peugeot – решил ограничиться очередным рестайлингом. Габариты «четырёхдверки» остались прежними: длина составляет 4750 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1488 мм; расстояние между осями равно 2730 мм.



Модернизация не затронула кузов, капот и панели дверей седана, но изменения во внешности есть. Передняя часть нового Peugeot 408 получила оформление в стиле актуального еврохэтча Peugeot 308, который были представлен весной 2021 года. Так, у «четырёхдверки» аналогичные головная оптика, диодные «клыки» дневных ходовых огней и решётка радиатора. Кроме того, модель оснастили новым логотипом бренда. Корму обновили за счёт иного бампера и задних фонарей, соединённых между собой широкой полосой, в центре которой находится ещё одна эмблема бренда.



В ходе рестайлинга седан Peugeot 408 получил новый интерьер, оформленный в стиле европейских моделей бренда. Речь идёт о виртуальной «приборке», которая находится выше рулевого колеса под козырьком. У автомобиля мультимедийная системы Blue-i 3.0 с горизонтально расположенным дисплеем в центре передней панели, а под ним – пара рядов физических кнопок. Пассажирам заднего дивана теперь доступны разъёмы USB.



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Автомобиль остался на прежней платформе EMP2, не изменилась и «начинка» нового 408-го. Рестайлинговый седан стартует со 170-сильным турбомотором объёмом 1,6 литра, который идёт в комплекте с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Позже в продаже появится и базовая 136-сильная «турботройка» объёмом 1,2 литра. Обновлённый седан выйдет на китайский рынок позже в текущем году. Цены на новинку в компании пока не объявили.



На фото: салон обновлённого седана Peugeot 408 1 / 4 На фото: салон обновлённого седана Peugeot 408 2 / 4 На фото: салон обновлённого седана Peugeot 408 3 / 4 На фото: салон обновлённого седана Peugeot 408 4 / 4

Напомним, модель с таким же индексом скоро появится и на глобальном рынке. Правда, здесь 408-ой окажется купеобразным паркетником, его ближайшим родственником является нынешний хэтчбек Peugeot 308. Пока что информации об этой новинке практически нет, в конце мая компания опубликовала единственный тизер, на котором видна часть капота, воздухозаборника и радиаторной решётки с новым фирменным знаком марки. Премьера такого Peugeot 408 пройдёт в конце текущего месяца.

