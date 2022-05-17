Седан Peugeot 408 нового поколения сфотографировали без камуфляжа

Облик «четырехдверки» сделали в стиле последнего хэтчбека Peugeot 308, интерьер же оказался проще. О технике информации пока нет.

В России до известных геополитических событий выпускали седан Peugeot 408 первого поколения, который построен на базе старого хэтча Peugeot 308 (обе модели созданы на «тележке» PF2). А вот в Китае с 2014 года представлена «четырехдверка» второй генерации, в основе которой лежит платформа EMP2. Последний более-менее серьезный рестайлинг такой Peugeot 408 пережил в 2018-м. Особым спросом модель на рынке Поднебесной не пользуется: по данным CarSalesBase, в прошлом году она разошлась тиражом всего 12 466 экземпляров. И все же марка не собирается отказываться от седана – к дебюту готовится Peugeot 408 третьего поколения, фото машины без камуфляжа опубликовало издание Autohome.

Переднюю часть «четырехдверки» оформили в стиле свежего еврохэтча Peugeot 308, который дебютировал минувшей весной. Так, седану достались аналогичные радиаторная решетка, фары и диодные «клыки» ходовых огней, плюс Peugeot 408 получил новую эмблему марки, а чуть выше красуется индекс модели. Скорее всего, как и «пятидверка», седан сохранил платформу EMP2. Габариты пока неизвестны. Длина «второго» Peugeot 408 составляет 4750 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1488 мм, колесная база – 2730 мм.



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Салон проще, чем у хэтча: например, седану не положены трапециевидный экран мультимедиа-системы и расположенная ниже дополнительная сенсорная панель, дефлекторы обдува не стали прятать в единую линию, а вместо маленького селектора коробки – традиционный рычаг.



О моторах китайцы пока не пишут. Прежний Peugeot 408 сегодня доступен с бензиновыми «турботройкой» 1.2 и «турбочетверкой» 1.6 мощностью 136 и 170 л.с. соответственно. Первый двигатель работает в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой, второй сочетается с классическим шестиступенчатым «автоматом».

Предыдущий Peugeot 408 для Китая 1 / 3 Предыдущий Peugeot 408 для Китая 2 / 3 Предыдущий Peugeot 408 для Китая 3 / 3

Официальную премьеру новый седан должен справить в ближайшее время. Между тем «второму» Peugeot 408 отставка не грозит: модель сменила марку и превратилась в электрокар – теперь это Fukang ES600 (бренд Fukang принадлежит концерну Dongfeng).

