«Горячий» Peugeot 508 потерял в мощности на пути к конвейеру. Зато универсал тоже «разозлили»

В начале прошлого года компания Peugeot показала концептуальный лифтбек 508 Peugeot Sport Engineered, и уже тогда поговаривали, что в статусе прототипа «пятидверка» не задержится. Прогнозы сбылись: сегодня раскрыта серийная модель, в целом сохранившая дизайн предвестника. А еще поклонникам марки преподнесли приятный сюрприз – компанию «заряженному» лифтбеку составил аналогичный универсал.

Как и концепт, товарные 508 Peugeot Sport Engineered (PSE) представляют собой полноприводные гибриды c возможностью подзарядки от электросети. В состав установки серийных машин входят бензиновая «турбочетверка» 1.6 PureTech (200 л.с.), пара электромоторов (110-сильный на передней оси и 113-сильный на задней), восьмиступенчатый «автомат» e-EAT8 и батарея ёмкостью 11,5 кВт*ч. Совокупная отдача – 360 л.с. и 520 Нм. Прототип мощнее – около 400 л.с., зато крутящий момент у него меньше (500 Нм). И все же 508 PSE стал самой мощной «гражданской» моделью в истории марки. Первую «сотню» такой 508-й способен набрать за 5,2 секунды (и лифтбек, и универсал), максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Для концепта были заявлены 4,3 секунды («максималка» та же).

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Только на электротяге 508 PSE сможет проехать 42 километра (по циклу WLTP), в режиме Electric максимальная скорость составит 140 км/ч. Также предусмотрены режимы Comfort (более мягкие настройки подвески), Hybrid (переключение между ДВС и электромоторами в зависимости от условий), Sport (максимальная отдача и те самые 5,2 секунды) и 4WD. На зарядку батареи от обычной розетки уйдет «менее семи часов», от специального терминала – около двух часов.



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Также 508 PSE получил адаптивную подвеску (у нее три режима – Comfort, Hybrid и Sport), передняя колея расширена на 24 мм, задняя – на 12 мм. Передние тормозные диски – диаметром 380 мм, с фиксированными четырхпоршневыми суппортами. Особенности экстерьера – новая радиаторная решетка, накладки на бамперах и порогах, 20-дюймовые диски и декор ярко-салатового цвета (в Peugeot его зовут «криптонитовым» и это фирменный колер спортивного подразделения Peugeot Sport Engineered). Внутри, разумеется, кресла с развитой боковой поддержкой, еще в списке оборудования значатся адаптивный круиз-контроль, проекционный дисплей и система ночного видения.



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В Европе заказы на 508 Peugeot Sport Engineered начнут принимать в середине октября. До России так и не добрался стандартный лифтбек (хотя в планах он был), «заряженные» гибриды нам не светят и подавно.

