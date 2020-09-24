Лифтбек ×
  • «Горячий» Peugeot 508 потерял в мощности на пути к конвейеру. Зато универсал тоже «разозлили»

«Горячий» Peugeot 508 потерял в мощности на пути к конвейеру. Зато универсал тоже «разозлили»

24.09.2020 216 0 0

Французская марка готовится вывести на рынок спортивные версии «пятидверок» с индексом 508. «Заряженные» варианты будут доступны в виде полноприводных гибридов.

 

В начале прошлого года компания Peugeot показала концептуальный лифтбек 508 Peugeot Sport Engineered, и уже тогда поговаривали, что в статусе прототипа «пятидверка» не задержится. Прогнозы сбылись: сегодня раскрыта серийная модель, в целом сохранившая дизайн предвестника. А еще поклонникам марки преподнесли приятный сюрприз – компанию «заряженному» лифтбеку составил аналогичный универсал.

Как и концепт, товарные 508 Peugeot Sport Engineered (PSE) представляют собой полноприводные гибриды c возможностью подзарядки от электросети. В состав установки серийных машин входят бензиновая «турбочетверка» 1.6 PureTech (200 л.с.), пара электромоторов (110-сильный на передней оси и 113-сильный на задней), восьмиступенчатый «автомат» e-EAT8 и батарея ёмкостью 11,5 кВт*ч. Совокупная отдача – 360 л.с. и 520 Нм. Прототип мощнее – около 400 л.с., зато крутящий момент у него меньше (500 Нм). И все же 508 PSE стал самой мощной «гражданской» моделью в истории марки. Первую «сотню» такой 508-й способен набрать за 5,2 секунды (и лифтбек, и универсал), максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Для концепта были заявлены 4,3 секунды («максималка» та же).

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Только на электротяге 508 PSE сможет проехать 42 километра (по циклу WLTP), в режиме Electric максимальная скорость составит 140 км/ч. Также предусмотрены режимы Comfort (более мягкие настройки подвески), Hybrid (переключение между ДВС и электромоторами в зависимости от  условий), Sport (максимальная отдача и те самые 5,2 секунды) и 4WD. На зарядку батареи от обычной розетки уйдет «менее семи часов», от специального терминала – около двух часов.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Также 508 PSE получил адаптивную подвеску (у нее три режима – Comfort, Hybrid и Sport), передняя колея расширена на 24 мм, задняя – на 12 мм. Передние тормозные диски – диаметром 380 мм, с фиксированными четырхпоршневыми суппортами. Особенности экстерьера – новая радиаторная решетка, накладки на бамперах и порогах, 20-дюймовые диски и декор ярко-салатового цвета (в Peugeot его зовут «криптонитовым» и это фирменный колер спортивного подразделения Peugeot Sport Engineered). Внутри, разумеется, кресла с развитой боковой поддержкой, еще в списке оборудования значатся адаптивный круиз-контроль, проекционный дисплей и система ночного видения.

1 / 2
2 / 2

В Европе заказы на 508 Peugeot Sport Engineered начнут принимать в середине октября. До России так и не добрался стандартный лифтбек (хотя в планах он был), «заряженные» гибриды нам не светят и подавно.

универсал авторынок новинки гибридные авто лифтбек Peugeot Peugeot 508

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Peugeot 406 с пробегом: дорогой капремонт коробки и моторы не хуже, чем у Мерседеса С электрикой 406-му Пежо не слишком повезло: как мы выяснили в первой части обзора модели, машина стала «мулом» для испытания экспериментальных и не всегда удачных решений. А вот с двигате... 524 1 0 24.09.2020
Статьи / Практика И, наконец, болгарка: как открутить прикипевшую гайку или шпильку? Часто рассказывая о каком-нибудь ремонте, мы говорим о резьбовых соединениях, которые упорно не хотят откручиваться. Обычно в этот момент в материале используем эмоциональные обороты, иногда... 544 0 0 24.09.2020
Статьи / Практика Светить всегда, светить везде: как выбрать светодиодные лампы Вот раньше-то романтика была! Зажёг карбидный фонарь и поехал. Лучше, конечно, в ясную лунную ночь – светили такие фонари не очень хорошо. Зато они достаточно быстро уступили место электриче... 1346 0 0 24.09.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 86008 6 77 11.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 72936 9 203 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 48030 7 2 01.05.2020
Обсуждаемое
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
73 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings