Недавно фотошпионами был впервые замечен кроссовер Peugeot 3008 в новом кузове, что стало для нас поводом представить, как будет выглядеть новинка.

Компактный паркетник 3008 появился в гамме французской компании в 2008 году, именно тогда на Парижском автосалоне состоялась премьера первого поколения модели. Сегодня с конвейера сходит вторая генерация, которую также впервые продемонстрировали в Париже в 2016 году. В 2020-м кроссовер получил рестайлинг, и в том же году появились первые слухи о том, что будущее поколение получит купеобразную модификацию. Благодаря имеющимся шпионским фотографиям можно сказать, что эти слухи подтверждаются.

Рендер нового 3008

Новинка будет выполнена в стиле других новых моделей марки. Пока кузов тестовых образцов скрыт под толстым слоем камуфляжа, однако уже проглядываются узкие горизонтальные фары с «клыками» светодиодных ходовых огней. Самым заметным отличием от нынешнего 3008 станет форма кузова с сильно заваленными задними стойками, которую можно назвать лифтбеком. Аналогичный кузов получил представленный прошедшим летом Peugeot 408. Что же касается задней части, то здесь можно отметить массивную крышку багажника, узкие горизонтальные фонари с расположенными под углом светодиодными «штрихами» габаритов, и размещённую на бампере нишу номерного знака.

Рендер нового 3008

Пока нет достоверной информации о технической части будущего паркетника, однако ожидается, что он получит бензиновые, гибридные и полностью электрические модификации. Скорее всего, он будет построен на одной из версий платформы EMP2 (Efficient Modular Platform), которую используют многие новинки Citroen, Peugeot и Opel (например, новая Astra).

Премьера нового 3008 ожидается не раньше следующего года.

Нынешний Peugeot 3008 1 / 3 Нынешний Peugeot 3008 2 / 3 Нынешний Peugeot 3008 3 / 3

Сегодня в России из легковых моделей французской компании официально предлагается только седан 408 первого поколения. Минимальный ценник составляет 2 149 000 рублей за версию со 115-сильным 1.6 и 5-ступенчатой «механикой». Есть также вариант с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией – от 2 236 000 руб.

Между тем, ранее мы выясняли, стоит ли покупать бюджетный седан Peugeot 301 за 500 тысяч рублей.