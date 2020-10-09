Кроссовер Peugeot 3008 в новом поколении может обрести купеобразную версию

Peugeot 3008 актуального, второго, поколения дебютировал в 2016-м. Модель вышла удачной: если для «пятидверки» первой генерации, напоминающей, скорее, компактвэн, нежели SUV, в Европе рекордом стали почти 116 000 реализованных единиц (это было в 2011 году), то «второй» Peugeot 3008 в 2018-м пробил отметку в 200 000 экземпляров, да и в 2019-м он не дотянулся до «двух сотен» совсем чуть-чуть (194 000 шт., согласно статистике CarSalesBase). Месяц назад паркетник пережил рестайлинг, но не за горами премьера нового поколения: по данным испанского издания Motor.es, «третий» SUV поступит в продажу в 2023 году, причем у модели может появиться купеобразная версия.

Между тем слухи о том, что Peugeot выпустит кросс-купе, ходят по Сети вот уже пару лет. Ранее сообщалось, что такой паркетник построят на базе «второго» Peugeot 3008, а до дилеров новинка якобы доберется в 2020-м, причем с собственным индексом – 4008. Напомним, на глобальном рынке под этим обозначением в 2012-2017 гг. продавали клона Mitsubishi ASX, в Китае же оно используется и поныне – и именно для «второго» Peugeot 3008 (модель первого поколения в Поднебесной до сих пор в строю, а дабы машины не путали, свежему SUV присвоили другой индекс). Как мы видим, кросс-купе марка Peugeot не выпустила, но теперь, как отмечает Motor.es, эту идею рассматривают всерьез.

Так мог бы выглядеть купеобразный Peugeot 3008 по версии дизайнера Motor.es

Дело в том, что прежде кросс-купе от массовых брендов были нормой в основном в Китае, однако постепенно мода на такие паркетники приходит и в Европу. К примеру, в следующем году там стартуют Renault Arkana («старосветский» вариант заметно отличается от нашей модели) и Volkswagen Nivus (создан на базе хэтча Polo); аналогичная версия появится и у электрического кросса Skoda Enyaq iV, более того, «мировой» VW Tiguan со сменой поколений тоже обретет подобную модификацию (версия «купе» есть и у нынешнего Тигуана, но только в КНР). Так что решение Peugeot вернуться к идее создания кроссовера с купеобразным силуэтом выглядит вполне логичным. А вот какое имя будет у паркетника (если он действительно доберется до конвейера) – Peugeot 3008 Coupe или все же Peugeot 4008– пока неизвестно.



Peugeot 3008 второго поколения после рестайлинга 1 / 3 Peugeot 3008 второго поколения после рестайлинга 2 / 3 Peugeot 3008 второго поколения после рестайлинга 3 / 3

О начинке «француза» нового поколения информации тоже еще нет. В основе нынешнего 3008-го лежит платформа EMP2. В Европе в моторную гамму входят дизель 1.5 BlueHDi (130 л.с.), бензиновые турбодвигатели 1.2 PureTech (130 л.с.) и 1.6 PureTech (180 л.с.). Модель только с ДВС бывает исключительно с передним приводом. Также у кросса есть две подзаряжаемые гибридные версии, обе на основе мотора 1.6: переднеприводная (с одним электродвигателем, совокупная отдача составляет 225 л.с.) и полноприводная (с двумя электромоторами, совокупная мощность – 300 л.с.).

