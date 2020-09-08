Volkswagen полностью рассекретил купеобразный кроссовер Tiguan X

В ходе дорожных тестов VW маскировал свой Tiguan с купеобразным кузовом под паркетник Changan: в таком виде его ранее и ловили фотошпионы. В июле текущего года в базе минпрома КНР появились кадры автомобиля без камуфляжа, а на прошлой неделе представили официальные снимки модели. Теперь в Volkswagen полностью рассекретили Tiguan X, презентация прошла в Поднебесной, здесь же позже стартуют продажи новинки.



На фото: Volkswagen Tiguan X 1 / 3 На фото: Volkswagen Tiguan X 2 / 3 На фото: Volkswagen Tiguan X 3 / 3

Volkswagen за основу для Tiguan X взял «растянутый» кроссовер – в Китае у него приставка в виде буквы «L» к названию, а в Европе – в виде слова «Allspace». Длина купеобразного Тигуана равна 4764 мм, ширина – 1859 мм, высота – 1628 мм, колёсная база – 2791 мм. Для сравнения, размеры Tiguan L составляют 4712 x 1839 x 1673 мм, а расстояние между осями такое же как у «купе». Отметим, у «старосветского» Tiguan Allspace длина на 11 мм меньше, а колёсная база – на 4 мм короче.



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Передняя часть купеобразного Тигуана такая же, как у «традиционного» рестайлингового кроссовера. У него головная оптика в стиле актуального Golf, решётка радиатора крупнее, чем у предшественника. Версия R Line имеет хромированные «подковы» с обеих сторон в бампере, а также увеличенный воздухозаборник чёрного цвета с глянцевыми горизонтальными ламелями.



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Корма у Tiguan X, что логично, «своя», а не позаимствованная у Tiguan L. Задние фонари, которые получили оформление с «игреками», объединены между собой через всю ширину багажной двери светящейся полосой. Купеобразный кроссовер имеет задние датчики парковки, встроенные в катафот, хромированные рейлинги на крыше, элементы декора на заднем бампере им «в тон», а также 20-дюймовые колёсные диски.



Как мы и предполагали, салон новинке перешёл от Tiguan L. У топовых версий есть виртуальная приборная панель диагональю 10,2 дюйма, а также экран мультимедийной системы диагональю 9,2 дюйма и сенсорный блок климатической установки. Кроме того, в оснащение самых богатых версий входят: аудиосистема Harman Kardon с 10 динамиками, салонная подсветка (30 цветов), обогрев рулевого колеса и т.д.



Моторной гаммой с новым купеобразным кроссовером Volkswagen поделился Tiguan L. Модель будет доступна с бензиновой «турбочетвёркой» TSI объёмом 2,0 литра с отдачей 186 и 220 л.с. Обе версии предлагаются с семиступенчатым «автоматом» DSG с двумя «мокрыми» сцеплениями.

Производство VW Tiguan X наладят в четвёртом квартале 2020 года (в октябре-декабре) на мощностях совместного предприятия SAIC-Volkswagen. Ожидается, что в продажу в Поднебесной новая версия Тигуана поступит до конца текущего года, цены станут известны ближе к старту продаж. Здесь новинка станет уже третьим купеобразным SUV в линейке бренда (после Tayron X и Teramont X). В конкуренты на китайском рынке ему прочат Kodiak GT и Wey VV7 GT.

