Купеобразный Volkswagen Tiguan показался без камуфляжа. За основу взяли растянутую версию

Спереди превратившийся в «купе» Тигуан повторяет стандартный рестайлинговый паркетник, а вот корма оригинальная. Первыми новинку, судя по всему, получат китайцы, им кросс предложат с одним мотором, но в двух вариантах мощности.

После серии шпионских снимков с испытаний купеобразного VW Tiguan, замаскированного под паркетник Changan, наконец-то появились фото новинки без какого-либо камуфляжа. Напомним, модель тестировали в Китае, там же и рассекретили «купе» — постарался местный минпром. Одновременно стали известны характеристики новой версии, правда, речь все же идет о кроссе, предназначенном для «поднебесного» рынка.

Итак, как и ожидалось, купеобразный вариант назвали Tiguan X. Спереди такой кроссовер копирует «традиционный» SUV после рестайлинга: фары сделали в стиле последнего Гольфа, у версии R Line бампер с хромированными «подковами». Корма же оригинальная – фонари объединены между собой довольно широкой плашкой (скорее всего, она светится), плюс в них появились «игреки».

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Фото салона китайский сертификационный орган традиционно не публикует. Впрочем, интерьер у Volkswagen Tiguan X, скорее всего, такой же, как у обновленного базового паркетника – с виртуальной «приборкой», сенсорным блоком климат-контроля и мультимедиа с большим тачскрином.



В документах минпрома КНР указаны габариты «купе», так вот, судя по всему, за основу для Tiguan X взяли «растянутый» кроссовер. Последний в Поднебесной зовется Tiguan L, а в Европе это Tiguan Allspace. Длина купеобразного паркетника составляет 4764 мм, ширина – 1859 мм, высота – 1628 мм, расстояние между осями – 2791 мм. Размеры китайского Tiguan L: 4712/1839/1673 мм, колесная база совпадает с «купе» («старосветский» Tiguan Allspace на 11 мм короче, расстояние между осями у него – 2787 мм). Ну и для сравнения, габариты нашего дореформенного Тигуана: длина – 4486 мм, колесная база – 2677 мм.

Двигатель кросс-купе достался от местного Tiguan L – китайцам новинку предложат с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 TSI мощностью 186 или 220 л.с. «Традиционный» паркетник с таким мотором там доступен с 7DSG. Младшего двигателя 1.4 TSI (150 л.с.) в документах минпрома пока нет, не исключено, что у «купе» он вовсе не появится. По предварительным данным, для Tiguan X предусмотрен полный привод.



В Китае новая версия Тигуана должна стартовать до конца текущего года, там это будет уже третий купеобразный SUV в линейке Volkswagen – он присоединится к Tayron X и Teramont X.

Предполагается, что Tiguan X доберется и до других стран, но, вполне возможно, что у глобального «купе» окажется немного иной дизайн и своя моторная гамма. К примеру, в Европе такой SUV мог бы получить гибридные и «заряженную» версии – как у обновленного Tiguan с «традиционным» кузовом.

