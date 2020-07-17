Кроссовер Volkswagen Tayron: теперь и в виде «купе». Родственный Tiguan на очереди

Стандартный кроссовер Volkswagen Tayron дебютировал в 2018-м. Паркетник, ближайшим родственником которого является Tiguan, разработан специально для Китая, там же и налажено производство – за выпуск отвечает СП FAW Volkswagen. Кросс получился удачным, это одна из самых популярных моделей марки в КНР: в 2019-м реализовано более 179 000 таких автомобилей. А теперь к «просто» Tayron присоединился купеобразный Tayron X. Напомним, в виде концепта «купе» представили в прошлом году, в июне 2020-го прошла презентация серийной версии, одновременно был открыт прием заявок. И вот, наконец, начались «живые» продажи.

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Итак, конвейерный VW Tayron практически полностью сохранил дизайн своего предвестника: оставили и пару спойлеров на корме, и «иксы» в фонарях. Причем выяснилось, что паркетник имеет обвес R-Line, хотя у выглядевшего аналогично концепта таких шильдиков не было. И только с этим обвесом и будет доступно «купе», версий попроще не предусмотрено. Кстати, у кросса с «традиционным» кузовом тоже есть модификация R-Line, но она отличается: у машин разные бамперы, а у Tayron X вдобавок вставки, имитирующие патрубки выхлопной системы, разделены на две секции. Кросс-купе изначально «стоит» на 19-дюймовых колесах («традиционному» Tayron такие положены за доплату или в версии R-Line, у остальных вариантов – 17- или 18-дюймовые).



Длина Volkswagen Tayron X равна 4626 мм, что на 37 мм больше, чем у базового паркетника. Высота – 1662 мм (+2 мм по сравнению с «просто» Tayron). Ширина и колесная база совпадают 1860 и 2730 мм соответственно.

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Внутри купеобразный кроссовер скопировал «просто» Tayron, разница лишь в отделке. Например, кресла «икса» могут быть обиты черно-белой перфорированной кожей. Объем багажника Tayron X – 525 литров против 506 литров у обычного паркетника. В списке стандартного оборудования «купе» значатся: светодиодная оптика, панорамная крыша со сдвижной секцией, подогрев передних сидений, трехзонный климат-контроль, мультимедийная система, виртуальная «приборка», камера заднего вида, система автоторможения и круиз-контроль. Топовому VW Tayron X положены обогрев лобового стекла, подогрев руля и всех сидений, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе движения, проекционный дисплей.



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Как и обычный Тайрон, кросс-купе оснащается бензиновой «турбочетверкой» 2.0 TSI серии EA888. Под капотом переднеприводного Tayron X установлена 186-сильная версия, у кросса с полным приводом 4Motion – 220-сильная. Коробка – безальтернативная 7DSG. Младший турбомотор 1.4 TSI (EA211) мощностью 150 л.с., который имеется у «просто» Tayron, купеобразному SUV не достался. Не будет у Tayron X и гибридной установки на основе 1.4 TSI (совокупная отдача – 218 л.с.), по крайней мере пока.



Цена «купе» лежит в диапазоне от 235 800 до 295 800 юаней, что эквивалентно около 2 400 000 – 3 011 000 рублей по актуальному курсу. «Традиционный» Tayron с 1.4 TSI стоит от 186 900 юаней (1 902 000 рублей), с мотором 2.0 TSI – от 220 900 юаней (2 249 000 рублей).

Стандартный Volkswagen Tayron X 1 / 3 Стандартный Volkswagen Tayron X 2 / 3 Стандартный Volkswagen Tayron X 3 / 3

Кстати, в Китае довольно широкий выбор купеобразных кроссоверов, причем там можно найти много вариантов дешевле Tayron X. К примеру, входящая в концерн VW марка Skoda предлагает Kodiaq GT по цене от 179 900 юаней (1 831 000 рублей), за базовый Honda Avancier просят 220 000 юаней (2 239 000 рублей), Changan CS95 стоит от 119 900 юаней (1 220 000 рублей). Даже «премиальные» Lynk & Co 05 и Wey VV7 GT доступнее – от 175 800 и 191 800 юаней соответственно (1 789 000 и 1 952 000 рублей).



За пределами китайского рынка Tayron X вряд ли появится, как и стандартный кросс. Зато у родственного Тигуана скоро тоже будет купеобразная версия, и она-то, как ожидается, станет глобальной.