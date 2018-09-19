Volkswagen Tiguan обрёл ещё одного брата

Volkswagen Tiguan обрёл ещё одного брата

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VW Tayron технически повторяет Tiguan, однако, новинка короче китайского «растянутого» Tiguan L: 4 589 мм длины против 4 712 мм соответственно.

Немецкий концерн официально показал Volkswagen Tayron, созданный специально для китайского рынка. Новый автомобиль является серийным воплощением концепт-кара Advanced Mid-Size SUV, который был представлен весной 2018 года в Пекине. Напомним, выпуск этого «паркетника» начался на мощностях СП FAW-Volkswagen ещё в июле текущего года.

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Volkswagen Tayron получил светодиодную оптику, панорамный люк, а также варианты 17-, 18- и 19-дюймовых колёсных дисков. Как ранее сообщал Kolesa.ru, у автомобиля будет также спорт-версия R-Line: в числе отличий от обычного кроссовера несколько более агрессивные бамперы и два патрубка выхлопной системы. Этот «паркетник» китайцы смогут купить только в пятиместном исполнении.

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Автомобиль оснащается бензиновой «турбочетвёркой» TSI объёмом 2,0 литра в двух вариантах мощности (186 или 220 л.с.). Двигатели идут в комплекте с автоматической коробкой передач DSG-7. Эта же «начинка» предлагается в том числе для Volkswagen Tiguan L и Teramont. Отметим, Tayron в КНР будет доступен и с полным приводом 4Motion.

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В основе Tayron лежит модульная платформа MQB. В Китае новинка должна занять нишу между соплатформенными Teramont и «растянутым» Tiguan L (в Европе – Allspace). Несмотря на это, Tayron короче по сравнению с «длинным» Tiguan. Так, габариты нового кроссовера составляют 4 589 х 1 860 х 1 660 мм, колёсная база – 2 731 мм; у Tiguan L длина, ширина и высота равны соответственно 4 712 х 1 839 х 1 673 мм, колёсная база – 2 791 мм; а размеры Teramont – 5 039 х 1 989 х 1 773 мм, колёсная база – 2 980 мм.

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Новый «паркетник» марки Vokswagen поступит в продажу в Поднебесной к концу 2018 года. Цену Volkswagen пока не раскрыл. На сегодняшний день Tiguan L в Китае можно купить минимум за 223 800 юаней, что эквивалентно примерно 2,18 млн. рублей по актуальному курсу. Teramont стоит не менее 308 900 юаней, то есть свыше 3,01 млн. рублей. Информации о планах компании продавать Tayron за пределами КНР пока не поступало.

Ранее Kolesa.ru публиковал ТОП-25 самых популярных автомобилей Китая. Как оказалось, почти треть моделей в рейтинге принадлежат Volkswagen. В число наиболее востребованных в 2018 году машин входят Lavida (на первой строке), Sagitar (7 место), Tiguan (8 место), Jetta (9 место), Santana (14 место), Bora (15 место), а также Magotan (18 место).

 

Теги: Авторынок , Новинки , Китай , кроссоверы , немецкие автомобили , Tayron , Volkswagen
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